ANDALUCÍA está de moda. Y la decisión de los andaluces está condicionando la política española. De eso no debería haber dudas. Y menos tras las encuestas publicadas esta semana, en las que el PP se afianza como el partido que resultaría más votado si en este momento hubiese elecciones a Cortes Generales. Incluso para el CIS de Tezanos.

Sus votos han provocado que el principal partido del Gobierno acometa una profunda remodelación de su núcleo dirigente.

Sin embargo, el pasado miércoles me quedé ojiplático mientras veía el Telediario 1, el informativo de las 15:00 horas de Televisión Española. Eran las 15:20, con el noticiero ya avanzado, cuando casi se me atraganta el bocado al comprobar no sólo que el discurso de investidura del presidente de la comunidad más poblada de España, casi 8,5 millones de personas, no era un tema prioritario, sino que se despachó en menos de un minuto. Anoche, en el Telediario 2, el informativo de las 21:00 horas, y con Juanma Moreno ya reelegido presidente de todos los andaluces, –con 58 votos a favor, 37 en contra de los partidos de izquierda y 13 abstenciones de Vox– el tema tampoco fue asunto de portada. A las 21:13, por fin, se mencionó. Y los editores del informativo que pagamos todos los españoles le dedicaron unas colas –en el argot televisivo, imágenes con la voz del presentador del programa informativo– de 30 segundos de duración. Medio minuto.

¿Habría pasado lo mismo si la investidura hubiese sido la del molt honorable Pere Aragonés? Permítanme que lo dude.

Puede que se argumente que en el canal de información continua, 24h, sí se le prestó atención durante todo el día. ¡Sólo faltaba! Pero no es el canal generalista público por excelencia, sino uno temático.

Y el problema no es sólo que sea un síntoma de manipulación informativa a favor de un Gobierno al que le incomoda haber perdido su tradicional granero de votos socialistas y que se amplifique el efecto Feijóo, que por supuesto lo es, sino que es un signo de que Andalucía tiene mucho por hacer para ejercer ese papel de liderazgo que Moreno quiere que la comunidad autónoma tenga en nuestro país.

Andalucía es más grande y tiene más población que muchos estados miembros de la Unión Europea. Pero sigue sin ser renocida como tal. Ni siquiera porque lo que se decidía, el ejercicio del autogobierno de pleno derecho de los andaluces, cambió para siempre hace 42 años la arquitectura institucional de España. Seguramente es porque los andaluces no somos separatistas, creemos en España y en la Constitución y el Estatuto como marco de convivencia y prosperidad y somos leales. Pero tristemente se cumple la máxima de que es el desleal quien acaba sacando rédito a la traición.