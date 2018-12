Memoria viva

El año pasado, por estas fechas, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) celebró unos talleres didácticos para acercar la restauración de dos grandes lienzos de Murillo y sus marcos de época a los escolares. Estos cuadros, a los que la prodigiosa intervención devolvió su esplendor, acaban de ser reubicados en la iglesia del Hospital de la Caridad para la que fueron pintados por encargo de Miguel de Mañara.

A punto de concluir el Año Murillo, pocas experiencias han resultado tan interesantes como el concienciar, desde la infancia, sobre la necesidad de proteger nuestro patrimonio. El programa didáctico del IAPH, resultado de una alianza entre La Caixa, la Junta de Andalucía y la Hermandad de la Caridad, señala además una senda de colaboración entre lo público y lo privado necesaria. Y para el recuerdo del IV centenario quedará esa imagen de dos restauradoras como Inés y Gracia hablando en un lenguaje riguroso y a la vez divertido sobre cuestiones tan ajenas a los niños digitales de hoy como el lapislázuli y el aceite de linaza que Murillo empleaba o los insectos xilófagos que ponían en peligro la obra del artista más querido en la Sevilla del XVII.

La semana pasada, el consejero de Cultura en funciones, Miguel Ángel Vázquez, presentó el número conmemorativo de la revista que edita el IAPH. La publicación celebra sus 25 años ofreciendo en papel una amplia selección de artículos donde revisa cómo ha evolucionado el concepto de patrimonio en Andalucía en un cuarto de siglo.

Si hay un ámbito donde podemos valorar la importancia de las políticas culturales en esta comunidad es probablemente el repertorio de servicios y tramas normativas que, en desarrollo de la Constitución de 1978, protegen hoy nuestro patrimonio.

Quienes consulten ese número especial de la revista PH podrán tomar conciencia plena de cómo se ha documentado y estructurado el legado material e inmaterial. Identificar, estudiar y divulgar son requisitos esenciales para proteger. El caso contrario, por desgracia, lo vemos a menudo en las portadas de los medios, como ocurrió con el incendio del Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro o con la famosa intervención del Ecce Homo de Borja. Hay pesadillas que parecen lejanas pero no lo están; el compromiso con el patrimonio no puede retroceder y para ello hay que dotarlo de presupuesto y convencer de lo decisivo que resulta.

Hay marcas culturales que identifican lo mejor de Andalucía no sólo ante nosotros, sino ante el mundo. Y no son pocas. El IAPH es una de ellas. También el Teatro Central, el CAAC y podríamos seguir enumerando muchas otras. Si tienen dudas, repasen los premios que han logrado ante jurados internacionales. No se puede descuidar lo que tanto trabajo ha costado poner en pie.