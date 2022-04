Mentiras y medias verdades

Es muy desesperante contar con un presidente del Gobierno que, sin que se le mueva un músculo de la cara, de forma sistemática miente o lanza medias verdades. O se inventa cosas, como por ejemplo que Macarena Olona podría ser la vicepresidenta de un Gobierno andaluz con Juanma Moreno o Santiago Abascal vicepresidente de un Gobierno de España con Feijóo. A todo esto hay que añadir el eterno e irritante triunfalismo, o que esgrime datos que le dan la razón… pero que son falsos. Por ejemplo, en la entrevista con Susanna Griso en Antena 3, sin ningún rubor acusó al Gobierno del PP de haber subido los impuestos tras haber prometido bajarlos, "olvidando" que los subió porque el Gobierno de ZP había falseado los datos de déficit, y "olvidando" también que Montoro los bajó cuando consiguió cuadrar las cuentas. Sánchez aseguró sin pestañear que los índices económicos de los países europeos son similares a los españoles, dijo que las relaciones con Argelia siguen siendo magníficas, que no ha cambiado la postura respecto al Sahara y que respeta las resoluciones de la ONU, que él ha bajado los impuestos y se refirió varias veces a las ayudas directas que ha ofrecido este Gobierno, sin mencionar que esas ayudas no llegan a la mayoría de quienes las han solicitado porque la burocracia es imposible -este país no funciona- y porque las exigencias son tantas que sólo acceden a ellas el 3% o el 4% de quienes las han pedido.

Para atacar al PP no se le van de la boca dos palabras, corrupción y ultraderecha, se refiere al caso de las mascarillas en Madrid, pero no a la compra de las mascarillas del Gobierno central que nunca llegaron y costaron diez veces más que las de Madrid. Como tampoco hizo una sola mención a la corrupción socialista. Larga cambiada cuando Griso aludió a que los sondeos indican que Feijóo le está ganando terreno, a lo que respondió Sánchez con corrupción corrupción y más corrupción del PP.

Tenemos un presidente que falsea datos, no asume ninguna responsabilidad ante cualquier asunto espinoso, lo que no es culpa del PP lo es de la guerra de Ucrania, es ejemplo de la potenciación de las energías renovables y de cumplir los objetivos que le marca la Unión Europea; que asegura que cumple sus compromisos incluido el incremento de las pensiones según el IPC y los salarios de los funcionarios, y que gobernará con Yolanda Díaz aunque Díaz está muy lejos de crear su plataforma. Se presenta como quien bloquea el mal, la corrupción y la ultraderecha.

Vive en su nube y no admite que hay vida fuera de esa nube. Y no es una vida paradisiaca, sino que los problemas están a la orden del día. Y el presidente no acaba de bajar a la tierra.