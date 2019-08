Sin Messi parece menos complicado, pero no tanto

Habitualmente, cada avant match trae de fábrica su apartado de dudas. Unas veces más abundantes que otras y en alguna ocasión, incógnitas de una dimensión sideral. Y nos topamos hoy con una de esas ocasiones en las que no se aseguraba la participación de uno de esos futbolistas que por sí solos son capaces de decidir el destino. ¿O es que el futbolista que nos ocupa no posee esa capacidad que cambia la dirección de un partido?

Y es que estamos hablando del mejor futbolista que parió mujer alguna y que cuando el crono galopa imparable hacia las nueve de esta noche en Travesera de Las Corts se sabe ya que no va a cruzarse en el camino del Betis. En el camino de un Betis que arrancó con sofocón y que llega a la consulta del dentista con el presunto aval de que sabe a qué sabe ganar en dicha celada. Un sabor que perdura, ya que ocurrió en el curso anterior, tan cercano, tan complicado, tan anhelado...

El hecho de aquel triunfo esté tan fresco en la memoria del personal, no sólo bético, se adereza con el adobo de que esa noche era duda Messi. Entonces sí reapareció, pero no lo hizo a tiempo de evitar el estropicio que la orquesta que dirigía Enrique Setién causó en el coliseo blaugrana. Circunstancias parecidas, pero no similares, ya que la orquesta sufrió un cambio de filosofía vital que nadie es capaz de averiguar si será para bien o qué otra dirección tomará.

El tropezón ante el Valladolid, aunque la imagen del equipo bético fuese bastante digna, cayó como jarro de agua helada y lo cierto es que la posibilidad de revancha se ve complicada. Ganar en el Camp Nou no lo consigue cualquiera y de hecho hay equipos antiquísimos que nunca lo lograron, pero si ya hablamos de hacerlo en dos cursos consecutivos, la empresa gana en dificultad. Un atisbo de esperanza que se acrecienta ante la buena nueva de que no estará Messi, pero...