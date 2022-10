EN Brasil, nos cuenta Marvin Harris, viven los indios mehinacus, cuyos cabecillas no han hecho ningún curso de liderazgo, pero quizás sean los mejores jefes del planeta. Son los primeros en levantarse por la mañana y, antes que nadie, acometen las tareas comunitarias. Cuando las partidas de cazadores regresan a la aldea ceden los mejores lotes de carne a los demás y nunca abusan de su posición en las transacciones comerciales. Ya al anochecer, cuando la tribu se reúne en el centro del poblado, el cabecilla toma la palabra y, como un cura o un representante de las nuevas masculinidades, exhorta a todos a ser buenos. Así lo cuenta Harris: “Hace llamamientos para que los nativos controlen sus apetitos sexuales, se esfuercen en el cultivo de los huertos y tomen frecuentes baños en el río. Les dice que no duerman por el día y que no sean rencorosos”. Es decir, les echa a sus paisanos un auténtico sermón.

Lo positivo de los indios mehinacus es que sólo tienen un cabecilla sermoneador por grupo, por lo que la vida debe ser relativamente soportable. En último caso, siempre se le puede amordazar y se acabó el problema. Sin embargo, en nuestra sociedad actual, los prescriptores morales se han multiplicado de tal manera que resulta casi imposible no ser víctima de una filípica a lo largo del día. Muertos los de clerecía y juglaría, vivimos en los años del mester de sermonería. Lo hemos visto estos días con el asunto del colegio mayor Elías Ahuja, con la conversión de una más o menos reprobable cuestión hormonal en todo un problema social, moral y político. Era difícil abrir un periódico sin tropezar con un inquisidor, un censor o una doña Urraca; o poner la radio sin escuchar las alarmadas declaraciones escandalizadas del presidente del Gobierno, del gorila de ERC o de la remilgada portavoz de Vox, que en esta cuestión todos han cerrado filas. Al CGPJ, sin embargo, que le den.

Casi todos, y especialmente la progresía, han insistido en que la solución está en aumentar la “educación afectivosexual”, que es uno de los últimos mantras del mundo bienpensante. Los pedagogos se están convirtiendo en los nuevos brujos de la tribu, en el bálsamo de Fierabrás para cualquier patología social. “Es una cuestión de pedagogía”, dice muy serio el personal. Y puede que tengan razón, pero la edad y la experiencia deben servir para comprender mejor las razones de los jóvenes, y uno no puede evitar recordarse en aquellos bares de su mocedad, codo con codo con las viejas camaradas hoy dispersas por el mundo, cantando todo tipo de coplas procaces y obscenas de Siniestro Total, los Ronaldos, las Vulpes... letras que hoy supondrían la muerte civil de sus intérpretes, pero que a nosotros nos parecían divertidísimas. Suerte que nadie nos grabó y no tuvimos que soportar ningún sermón.