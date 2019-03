México: 98 asesinatos diarios

No es cuestión de hacer toreo de salón con la estupidez de López Obrador. Las estupideces se contestan a sí mismas y es tan fácil rebatir su pataleta que da pereza hacerlo. Lo curioso es que le duelan más los "asesinados" por los españoles (olvida a los indígenas "colaboracionistas") que los 33.341 asesinatos cometidos el año pasado en ese estado fallido que él gobierna. Bajo su mandato este drama endémico se ha disparado hasta superar de momento la cifra récord de 2018. Solo en el primer mes de su Gobierno se incrementó en un 10% el número de asesinatos (2.284). Y las cosas empeoran: los primeros dos meses de este año han sido el inicio de año más violento en México desde que se tienen registros: 5.803 víctimas, lo que supone un crecimiento del 13,5% con respecto al mismo período de 2018, que a su vez marcó un récord. A 98 asesinatos por día van. Ayer mismo se leía este titular: "México promete proteger mejor a los periodistas a medida que aumenta el número de asesinatos". Se comprende que le sea más cómodo referirse a los "asesinatos" del siglo XVI que a los de 2018 y 2019.

En lo que a España se refiere, a nadie ha sorprendido que Podemos esté de acuerdo con López Obrador -lógico: el presidente mexicano lo está a su vez con Maduro y ya sabe que los amigos de mis amigos son mis amigos- y que a través de Ione Belarra digan que el Rey debe pedir perdón y que si ellos llegan al Gobierno "habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas" (no voy a entrar, por aquello de no hacer toreo de salón, en lo complicado que será establecer quienes sean estas víctimas quinientos años después: supongo que sólo los descendientes de indígenas y no, por supuesto, los de los colonizadores; pero tampoco todos, dada su propensión a matarse entre ellos apoyando a los españoles para vengar antiguas opresiones y odios). No ha añadido esta señora de Podemos si pedirán también la exhumación de los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II sacándolos de la Catedral de Granada y El Escorial para que, al igual que Franco, estos conocidos genocidas no descansen en lugares que honran sus memorias.

Obrador podría poner de moda las peticiones de perdón. Escriba ya Sánchez a Macrón por lo de Napoleón, todos los líderes de Europa occidental a Merkel por lo del Káiser Guillermo en 1914 y Hitler en 1939... Hasta llegar a Matarella y los "crímenes imperialistas" de Roma.