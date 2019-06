El 'Milagro Fabián' no es obra de Ancelotti

Posiblemente, el partido del sábado con Polonia haya sido el detonante, pero no cabe la menor duda de que el palaciego Fabián ha entrado de lleno en el Olimpo de los más grandes y parece que es para quedarse. Pero convendría transitar por el pasado para ver con argumentos más auténticos su presente. Y es que no todo va a ser obra de la magia que pueda tener en sus enseñanzas el prestigioso Carlo Ancelotti, su actual entrenador.

Está la prensa especializada dándole una especial importancia a Carletto en la consagración de Fabián, pero no ha sido un huevo que el italiano echó a freír, sino que hay mucho trabajo en la trayectoria del joven talento. Por ejemplo y antes de irnos a la prehistoria hay que recordar que si no es por Setién, actualmente no estaría triunfando en el Calcio tras dejar treinta millones de euros en las arcas del club que lo formó, que no es otro que el Real Betis Balompié.

Si Setién no para la operación, el Betis habría recibido el óbolo de un millón y Fabián podría seguir tirando faltas en el Miniestadi. O quizá estaría como doméstico de Messi en el Barça, quién sabe. Y ya que estamos en este tiempo vayamos a cómo Fabián no fue al Sevilla de alevín por su condición de bético rotundo y porque Manuel Castaño le arregló la vida laboral a su madre. Luego llega su debut en el primer equipo de la mano de Merino en Lugo con Setién en el otro banquillo.

Después Mel, Merino, Poyet y Víctor hacían que alternase titularidades y suplencias hasta que en enero de 2017 fuese al Elche cedido. Allí bebió el cáliz de un descenso a Segunda B para retornar al Betis a hacer méritos. Y cuando su marcha a Can Barça está a punto de cristalizar, un golazo al Milan en un bolo en Catania fue providencial para quedarse. A partir de ahí, una línea ascendente que estalló el sábado con mucho fútbol y un gol idéntico al de cierta noche de Reyes.