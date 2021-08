Mismo guión tras reflexionar en vacaciones

Juan Espadas ya está de vuelta tras tomarse un paréntesis de varios días para descansar en la playa junto a su familia. La agenda municipal la recuperó con una visita a la promoción que Emvisesa construye en Cisneo Alto. No quiso hablar de su sucesión en el Ayuntamiento. "Pensado está todo, contado nada". El alcalde explicó que en los próximos meses no va a haber cambios, aunque sí una reorganización de tareas. Algo que concretó indicando que "mis concejales van a tener que asumir más tareas". No dejó ninguna pista sobre la fecha que tiene pensada para dejar el bastón de mando tras una legislatura y media: "Vais a tener alcalde en el tajo durante un tiempo".