Monteseirín y Belmonte

Rafael Belmonte, concejal del PP, tomó la palabra en el Pleno para explicar el voto a favor de su grupo a la propuesta de dedicar una glorieta a Alfredo Sánchez Monteseirín, ex alcalde de Sevilla. Belmonte dejó clara la posición crítica del PP con los doce años de gobierno de Alfredo y recordó los adjetivos que en su día se dedicaron a muchas de sus decisiones, pero dijo que todo eso no era óbice para el reconocimiento a quien ha ocupado "la más alta magistratura de la ciudad". En su discurso aludió a que dos políticos de pensamiento diferente pueden tomar café: "De hecho, yo lo he tomado con don Alfredo".