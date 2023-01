La ilusión es una de esas sensaciones inmateriales -acéptese la reiteración, por el contraste con lo que puede "tocarse"- que conmueven el ánimo y alegran las disposiciones. No ha de confundirse, por otra parte, con el ilusionismo, tenido como el arte, acaso mejor el artificio, de producir fenómenos que, en su apariencia, contradicen los hechos naturales. Emparenta la ilusión, entonces, con la esperanza -tenga esta o no fundamento real- de que suceda lo que se anhela y desea. Y el objeto de la ilusión, claro está, se hace especialmente atractivo. Más la ilusión no solo participativa de la expectativa, sino que asimismo es manifestación efusiva de su materialización. La infancia, en fin, es la patria de la ilusión, pero esa categoría de la edad se hace del todo relativa, ya que las evocaciones y los recuerdos rejuvenecen los calendarios.

Esta tarde, los Reyes Magos, cuyos heraldos ya anunciaron su pronta presencia, recorren las calles para que la ilusión se endulce y embelese. Y contemplar la cabalgata será uno de esos hechos acostumbrados que conforman las tradiciones. La ciudad sevillana de Carmona es un privilegiado lugar para dejarse llevar por el arrobo y, hace pocos días, el Consejo Andaluz de Turismo, tras años de promoverse la solicitud, ha aprobado la declaración como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía de la Cabalgata de Reyes Magos de Carmona. Se reconoce, con ello, una singular muestra del asociacionismo y la generosidad. Una distinguida entidad carmonense, que pronto cumplirá su setenta y cinco aniversario, la peña La Giraldilla, organiza y prepara la cabalgata, cuya primera salida fue en 1956, cuando las ilusiones, por mor del tiempo y sus circunstancias, eran más primarias por esenciales, y se daba forma a las expectativas con la lumbre de la copa de cisco de la mesa camilla, en los cuartos de las casas de vecinos, por donde no hacían mucho ruido los Reyes, aunque nunca faltara un detallito. Casi setenta años después, la cabalgata es resultado del laborioso y continuo encuentro de no pocos "giraldillos", entre los que figuran artistas, profesionales de muy variados oficios y "ayudantes" animosos que, desde muchas semanas antes de la salida de la cabalgata, no escatiman horas y recursos para que el desfile de las carrozas sea un acontecimiento inolvidable. Este año, además, con un tramo sin caramelos, para recordar la enfermedad rara de un pequeño, Alberto, cuyos padres seguro que han escrito una esperanzada carta a los Reyes Magos de cada día, ya que cualquier ayuda es necesaria.

De modo que contemplar la cabalgata en el callejero carmonense, donde los milenios levantan y se hacen presentes en puertas y murallas, alcázares, anfiteatro y necrópolis, cuando los crepúsculos de la Vega dan color a las luces de Bengala, ante las espléndidas carrozas de los Reyes Magos y su comitiva, es un monumental prolegómeno de la ilusión.