Morante en jardinera, ese anacronismo

Ver a un torero en coche de caballos por la gran calle de Alcalá es una visión anacrónica que nos mete de rondón en lo más hondo del túnel del tiempo. Creíamos que aquello de ver esa estampa por Antonia Díaz las tardes de toros no iba a salir de eso, pero Morante, ese genio, no podía quedarse ahí y por ello metió a la jardinera en un camión para hacer lo propio en los madriles. Jolgorio y cara de asombro, los móviles funcionando para un sinfín de instantáneas y un torero en coche de caballos torciendo de Velázquez a Alcalá ha dado la vuelta al mundo. Son las cosas del último genio que ha dado el mundo del toro y que junto a la chirriante camisa verde de la tarde de los torrestrellas que arregló el garcigrandeBallestero, desempolva escenas como sacadas del Último cuplé. ¿Hará lo mismo esta tarde en Jerez? Si lo hace, seguro que no sorprenderá tanto como en Madrid.