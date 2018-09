Morante y un 'miura', no se lo pierda

Aunque no será un cuatreño, menos da una piedra y resulta que Morante va a ponerse delante de un novillo de Miura en la plaza de Sevilla y así que sea el Día de la Hispanidad. Un día, Antonio Ordóñez, en su papel de apoderado de Curro Romero, le dijo a quemarropa al Faraón: "Para ser figura del toreo hay que matar alguna vez la corrida de Miura". Curro lo miró estupefacto y como creyendo que quien le hablaba no lo quería bien le contestó: "Antonio, ¿y no es mejor ser figura del toreo sin necesidad de ponerse delante de un toro así?". Y así fue, que Curro consolidó su leyenda sin beber el cáliz de matar nada que naciese en Zahariche. Bueno, pues el muy artista José Antonio Morante ha decidido dar el paso adelante y matar un becerro de Miura en el festival de la Macarena. Mira que si se le da bien y se deja anunciar en la Feria con el más legendario de los hierros...