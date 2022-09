Motín a bordo del Consejo

El senador peronista argentino Antonio Cafiero acuñó una frase ingeniosa para caracterizar al presidente Fernando de la Rúa, de bien ganada fama de soporífero: “No hay nada más aburrido que un domingo de lluvia, sin fútbol y con De la Rúa como presidente”. Podríamos parafrasearlo: no hay nada más aburrido que un debate en el Senado entre un presidente del gobierno y un líder de la oposición sin intención alguna de entenderse en nada. Pedro Sánchez fue más explicativo, con un contenido geopolítico y se centró en dos cosas: en explicar las medidas para combatir la emergencia energética y en tratar de abrir vías de agua en la credibilidad del líder de la oposición. Feijoo fue directo al estado general de cosas, buscando el hueco de los libros de texto y las cosas de la cotidianeidad, y exhibió la portada de un plan energético que al día siguiente aún no se había hecho carne. Es bueno que la política vuelva a las instituciones con la presencia del presidente del gobierno, quien, en cualquier caso, ha debido tomar nota de que tiene enfrente a un rival más bragado, con los codos afilados, más presidenciable y con más credibilidad que su antecesor. Por lo demás, el tufo electoral se coló en la cámara alta y allí va a seguir hasta que concluya este ciclo legislativo.

La segunda noticia de la semana es el fin de una discriminación histórica: las empleadas de hogar (el 95% son mujeres) van a tener derecho a cobrar paro una vez que dejen de trabajar, gozarán de la misma protección legal que el resto de trabajadores, el Fogasa asumirá las indemnizaciones en los casos de insolvencia por parte de los contratadores y los despidos tendrán que estar justificados. Este colectivo ha sufrido como pocos la injusticia de no haber sido considerado seriamente como un empleo homologable. Sin contratos, sin derechos, ni indemnización ni paro. En febrero el tribunal de Justicia de la UE estableció que las empleadas domésticas españolas estaban sometidas a un régimen discriminatorio contrario a la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social. A partir de ahí había poco margen para no corregir la situación. Aun así, los sindicatos calculan que hay al menos 200.000 empleadas de hogar trabajando sin contrato. Sigue habiendo tajo. Y en cualquier caso esta reforma debería abrir también una reflexión colectiva sobre el papel, la relevancia y la consideración social de estas trabajadoras.

Estos días negros para la justicia el PP se aferra a esa propuesta apelando a que los políticos no metan las manos en la justicia. Se puede emplear más cinismo aún, pero es difícil. En todo caso, ¿qué jueces son más fiables que el Parlamento democráticamente elegido para elegir a otros jueces? ¿los que se amotinan y desafían la ley? Este atrincheramiento ideológico de algunos miembros del consejo deja los argumentos del PP como propuesta de saldo. Una baratija. Están convirtiendo esa posibilidad en un sistema falible y contaminado en origen. La UE ya ha reclamado a España que desbloquee los órganos judiciales conforme a las leyes vigentes -obviamente no podía decir otra cosa- y que después proceda a acercar su sistema al que rige mayoritariamente en Europa y en el que los jueces tienen más peso en la elección de sus colegas. El PP recuerda que la UE insta a cambiar el sistema, pero desoye la primera parte: que primero se desbloquee el órgano con la ley actual. Ignoro cómo serán los jueces europeos, pero con algunos que estamos viendo en España es para pensárselo dos veces.

Es sencillo: el PP no desbloquea el CGPJ después de cuatro años porque no renuncia a controlar la justicia cuando no gobierna y lo hace impidiendo que la correlación de fuerzas -porque se trata de eso- en el Consejo no respete la representación parlamentaria actual, lo que vale a no respetar la voluntad popular y el significado del voto popular en todas sus consecuencias. Es de temer que mientras haya sumarios abiertos como Gürtel o Púnica, en los que se somete a juicio diversos y graves actos de corrupción cometidos en administraciones gobernada por dirigentes populares, no va a mover ficha. La confianza en que Feijoo y su ponderada mesura e institucionalidad recuperara la normalidad institucional ha sido un espejismo. En esto no caben falsas equidistancias. El PP no cumple con su obligación hace cuatro años y lo hace en defensa de sus intereses propios. El resto es enredar y querer confundir a la opinión pública con un supuesto reparto de responsabilidades. Lo que trata de impedir con la última maniobra, es que, como ocurre siempre, la mayoría del TC sea correlativa con la del gobierno, lo que favorece una interpretación determinada de los asuntos constitucionales.

Breverías

Diada en horas bajas

Hoy se celebra la Diada. El 11 de septiembre es la fiesta oficial de Cataluña, en la que pese a conmemorarse una derrota -la capitulación de Barcelona bajo las tropas borbónicas en 1714- se celebra la vindicación de los derechos y libertades de Cataluña como un acto de reafirmación como país. Muy lejos del gran éxito de convocatoria y de influencia que supuso hace solo unos años, el 11-S catalán está de capa caída. El

apoyo al independentismo es el más bajo desde 2015. El 52% de los catalanes rechaza que Cataluña sea un Estado independiente frente al 41% que sí lo apoya, según datos del llamado CIS catalán. El presidente, Pere Aragonés, y ERC de forma oficial no acudirán a la cita al considerar que no tiene afán unitario. La ANC, promotora de la marcha, ha llegado a considerar a Aragonés algo parecido a un felón. Todo esto no es más que una prolongación de la crisis del independentismo y del espectáculo diario en el Parlament. “Victoria y honorabilidad” reclamaba Jordi Pujol cuando en 1984 la fiscalía le presentó una querella por fraude en Banca Catalana. Para entonces ya llevaba muchos años con el dinero en Andorra. De aquellos “ahorros”, estos lodos.

Margarita Robles se deja querer

La ministra de defensa, Margarita Robles, ha recriminado a su compañera de gabinete Yolanda Díaz, de UP, que no se meta donde no la llaman. Lo dijo respecto a la iniciativa de Díaz de poner un tope al precio de los alimentos básicos. Dice Robles que no concibe “que entre en lo que no le corresponde” y que quiera “patrimonializar la idea de que está con los más vulnerables”. Le debe corresponder tan poco esa iniciativa a Díaz como a Robles decirle a otra ministra que no le corresponde liderar esa iniciativa. Robles tiene su público y a él se debe. Sabe que cada vez que arremete contra todo lo que suene a Podemos sube su cotización entre los más moderados del PSOE y entre los ciudadanos y los medios conservadores. La clá es la clá.

Impuestos a la banca: ¿pero quién paga esto?

El próximo martes el primer pleno del Congreso tras el verano aprobará los impuestos extraordinarios a la banca y las compañías energéticas. Respecto al impuesto a la banca hay algunos aspectos por aclarar. Está la cuestión de cómo impedirá el Ejecutivo que la banca repercuta este gravamen “temporal y extraordinario” a los clientes. Los bancos están filtrando que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) obliga a las entidades a que el precio de los préstamos incluya “todos los costes soportados por los bancos, incluidos los impuestos”. Ese es su clavo ardiendo. Argumentan que para obedecer la directriz del gobierno español deberán desobedecer a la EBA y eso puede ocasionarles problemas con los supervisores. Estaría bien saber qué nos jugamos todos en esto: sería divertido que un impuesto a la banca termináramos pagándolos los ciudadanos.