Mucha 'canarinha' en aquel verano del 59

Transcurre el verano con su carrusel de fútbol amistoso, sus probaturas, sofocones incluidos, su rumorología sobre el mercado, el adobo de la injerencia de la Federación en el fútbol profesional y la sensación de estar inmersos en una cuenta atrás que no muestra su fin. Y entre estas disquisiciones, recuerdos que vienen del largo tiempo vivido y si ayer me refería a ese pionero del portero actual que fue Otero, ahora vuelvo a aquel tiempo.

Este verano se ha cumplido sesenta años de lo que fue una serie de amistosos con el fútbol que estaba de moda tras lo que significaba el Brasil de Pelé desde que un año antes se quitase la depresión del maracanazo ganando el Mundial de Suecia. Era un verano largo en el que ambos clubes sevillanos habían dotado a sus estadios de iluminación eléctrica, por lo que procedía rentabilizarlas y nada mejor que contratar equipos brasileños que estaban de gira por Europa.

Eligió el Sevilla a Botafogo y a Corinthians, mientras que el Betis programó partidos con Vasco de Gama y Santos, que era el equipo más taquillero del orbe gracias a un prodigio de ébano de diecinueve años que atendía por Edson Arantes do Nascimento. Un nombre que no decía gran cosa si no era acompañado del seudónimo más célebre de la historia, Pelé. Y con esos cuatro equipos vino la inmensa mayoría de la escuadra canarinha, faltando sólo a la cita Didí y Vavá.

Ambos ya habían fichado por el Madrid y el Atleti, respectivamente, de ahí su ausencia. El resto del equipo campeón sí vino y como datos grabados en la memoria, el impecable marcaje de Portu a Pelé, el partidazo de Garrincha en Nervión o las tanganas con Campanal la noche de Botafogo y de Del Sol contra Vasco y su fornido masajista negro. Era un verano interminable sólo amenizado por acontecimientos que permitían conocer lo que ahora nos brinda la tele.