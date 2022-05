Muchas gracias, Teresa

EFECTIVAMENTE, no por mucho que se repita deja de ser una profunda verdad, era una de las grandes. La admiraba mi abuelo al que apenas conocí, mis padres, por supuesto y yo. Son personas que han trascendido los tiempos y las fronteras y han marcado generaciones. Una niña madrileña que llenó los teatros más importantes del mundo. Una Española que llevó el nombre de nuestra patria allá donde fuere, elevando nuestro prestigio. Son esos artistas irrepetibles los que engrandecen un país. Su voz única nos ha hecho felices y lo seguirá haciendo a través de los tiempos. Amaba Sevilla, la ciudad de las cigarreras, la de la gitana rebelde, ese papel que parecía compuesto para ella. Sí, se va una de las grandes del panorama lírico mundial. Hace unos años tuve la fortuna de pasear con ella por nuestra Ciudad. Tras la entrevista a la gran mezzo, a la que asistimos en el Cicus, la casualidad quiso que le acompañase a su hotel caminando, explicándole cosas de Sevilla, pero sobre todo, dejando hablar a ella de su historia, cómo no, apasionante. Aun en su sencillez y cercanía se notaba que era una celebridad que había convivido con tantas otras. Nos contó su trato con la Callas, que era diva cuando convenía, me dijo, pero jamás con ella, a la que profesaba inmenso cariño. Su trifulca con Karajan de jovencita y su posterior amistad, lo inmensamente privilegiada que se sentía por haber tenido una vida tan plena. “Parece que tengo 200 años”, repetía, y a pesar de sus 83, entonces, caminaba ágilmente, admirándose de todo. Simpática, sencilla, jovial, confesaba su admiración sin ambages a Victoria de los Ángeles, a Pilar Lorengar, de las que había aprendido infinito. Un cartel pegado a la pared le llamó la atención: “Carmen”, se leía en grandes letras rojas, pero no era la de Bizet, sino una convocatoria de cultos de la hermandad carmelita.

Pero sí se emocionó verdaderamente cuando pasamos ante la puerta de la Fama de la antigua fábrica de tabaco. Umbral que ella ya ha cruzado pues su nombre permanecerá imperecedero entre los mitos de lirica. De la entrevista que ese día le hicieron me han quedado grabadas sus palabras cuando dijo que de tanto estudiarlos, cantarlos y amarlos, parecía que había conocido a Rossini y a Mozart, y con gran convencimiento afirmó: “ya los conoceré, y les preguntaré si les parecían bien mis interpretaciones”. Estoy seguro que ya los conoce y le habrán solventado sus interrogantes, todo rodeada de ellos, les habrán confirmado lo que todos sabemos, que siempre cantó como los ángeles.¡Gracias, Teresa, muchas gracias!