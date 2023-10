Leíamos recientemente en estas páginas un artículo de Carlos Navarro Antolín en que con buen humor glosaba lo relevantes que para las arcas municipales son las tasas que se pagan por los servicios funerarios que presta el Ayuntamiento. Ese artículo venía ilustrado con una fotografía de un detalle de uno de los famosos cuadros de Valdés Leal que pueden verse –pese a las grietas causadas por las obras de las Atarazanas– en el sotocoro de la Iglesia de la Caridad. En concreto, era un fragmento del titulado In ictu oculi (para víctimas de la educación española, “en un abrir y cerrar de ojos”). Como saben, el pintor, por sugerencia de Miguel Mañara, plasmó la idea de que la muerte nos puede llegar en cualquier momento, de forma súbita, por lo que deberíamos estar siempre preparados para ese trance, en que nos juzgarán por nuestras obras y no por nuestros cargos y oropeles en vida.

Y se me ocurrió, viendo la imagen, que le vendría fenomenal a la política española que sus protagonistas fuesen dolorosamente conscientes de la certeza de la muerte, de su inevitabilidad y de su imprevisibilidad (certus an, incertus quando; Google lo traduce, seguro). Por supuesto, no creo que nuestros elegidos y pagados representantes tengan, en su mayor parte al menos, especial temor al juicio de un Dios al que imagino suponen enterrado. Pero tal vez sí le teman, en su vanidad y narcisismo (¿están pensando en alguien en concreto?), al juicio de la posteridad, de la Historia.

Fernando VII pasó a esa Historia como el rey felón por cometer actos susceptibles de ser calificados de traición o deslealtad. Según el Real Decreto por el que se determina la fórmula de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones públicas, nuestros cargos públicos juran lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución. Luego lo pueden adornar con ditirambos, estupideces o mensajes para la grada, que nuestros tribunales dan por buenos contribuyendo a la degradación de las instituciones. Pero lo que juran es lo que les he resumido.

Alguno que otro debería pensar qué hace hoy o mañana o más adelante, para no pasar a la posteridad como traidor, felón o desleal. Porque igual no le da tiempo (recuerden, in ictu oculi) a cambiar las hemerotecas, reescribir la Historia, poner a pleno rendimiento el “ministerio de la (post)verdad” (sólo les falta crear ministerios de la paz, de la abundancia y del amor, pobre Orwell).

Nadie está obligado a actuar mal, luego todos somos responsables de nuestros actos. Esto nos aplica a todos, y desde luego a los políticos, a los que nadie les obliga a estar ahí. Volviendo a Mañara, “Libre albedrío tienes, elije, que para coronar Dios tus obras, y para que tengan mérito, te pone en libertad: elije, porque has de morir, y al salir tu alma de ese tu cuerpo, en que ahora habita, le tomarán estrecha cuenta de los pasos que ha dado en estos Montes, que todos te los tienen contados, y ellos te llevarán al fin donde se encaminaron”.