No la veremos el miércoles que viene, andurreando de un corrillo a otro, vestida de morado sonriendo, tal vez con una cámara de fotos o tal vez con un micrófono improvisado. Tampoco este verano, cuando Amparo Rubiales nos convoque, como hace lustros, a esos cursos de verano de Carmona de la UPO que son nuestro falansterio particular, llenos de palabras, de dudas razonables y razonadas y alguna certeza. Ella se incorporó detrás de la cámara, uno de sus múltiples oficios, hace mucho pero enseguida se ganó los galones de la activista que era. Más: se ganó el cariño y la admiración de todas, que no siempre andan en coyunda ambos sentimientos.

La llamamos Nale. Nale Sin Sin era su alias de las redes. Se llama Ángeles Ontiveros y sé que este Día de la Mujer volverá a estar a mi lado porque no paro de invocarla desde que se nos fue antes de que terminara el maldito 2022, a toda prisa, como si les tuviera alergia a las despedidas largas. Nada nos predecía que ella, un volcán lleno de vida y con un motor inagotable que la llevaba impulsivamente de un lado a otro, nos dejaría tan pronto. Apenas unos meses y esa vida que tanto amó, esa familia propia y arrimada a la que tanto mimó, se nos ha quedado huérfana. Porque también se siente la orfandad de la amistad.

Nale era feminista. De un feminismo alerta e inconformista. Cuánto echo de menos una buena charla, tal vez discrepando, tal vez lo contrario, celebrando a veces un consenso que ahora más que nunca necesita de trazo fino y no tanta y tan ruidosa brocha gorda. Adoraba a Octavio Salazar. Él no lo sabe, pero cuando le llevé mi penúltimo libro, le regalé también el que nuestro feminista de cabecera había escrito en la pandemia. Le gustó mi Jonás, la historia de ese joven que quiso saber quién fue Pepe Díaz, aunque ella misma hubiera podido escribir una novela: por ejemplo, la historia de su madre a la que le robaron una hija y murió buscándola en la niebla de la desmemoria. Nale prefería escribir su vida viviendo. Las pasaba a veces canutas. Era madre amorosa pero no carcelera. Vivía para los suyos y para sí. Sin miedo a la libertad y tratando el arte de amar como si Eric Fromm se hubiera encarnado en personaje.

Pospusimos una y otra vez una posible entrevista en su Giganta Digital, nos encontramos a veces en Radiópolis y me hice fan de su programa Madame Ópera. Pocas personas han contado el maravilloso folletín del bell canto como ella, que a todo le ponía orgullo de saber que la belleza es un derecho que no pertenece a las cucharas de plata de la cuna.

Este 8M estaré en la calle, allá donde se convoquen la celebración y la reivindicación de la igualdad. Por ella. Por todas las Nales que, en el mejor de los casos, podemos llegar a ser.