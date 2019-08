Navegador incluso para aborígenes

Aun reconociendo la imprescindibilidad de la medida, aunque no pueda pasarse por alto que si no se hace en agosto, difícilmente podrá realizarse en otro momento del año, la intransitabilidad por el casco urbano es un hecho irrefutable. Demasiadas arterias desventradas y una circulación vial que puede ponerte al borde de la enajenación mental. Y no lo digo sólo por esos turistas que te preguntan desolados en, por ejemplo, la Puerta Real que cómo se llega a la Alfalfa, sino por aborígenes que se conocen la ciudad como la palma de sus respectivas manos. Está claro como el agua clara que el problema se agravaría con todos los sevillanos a pie de obra más el aditivo de la lluvia, pero a ese paraíso que solía ser Sevilla en agosto por la falta de quórum se le juega tan en contra con tantas obras que para transitar incluso de infantería va a hacer falta un GPS.