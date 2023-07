Recordando la euforia desatada en El Sadar tras el triunfo sobre el Athletic en mayo llega el sarcasmo de que puede que sea el derrotado quien juegue en Europa. Es lo peor que sentirá el osasunista, que el club que no deja de pescar en Tajonar sea el beneficiado por lo que unos desaprensivos perpetraron hace nueve años. Y se prevén unos sanfermines calentitos por lo que en Pamplona se considera una injusticia muy dolorosa.

Decíamos el otro día que la UEFA suele ser justiciera y que ejemplarizar está entre sus aficiones, pero siempre dura con las espigas y blanda con las espuelas. Se queja amargamente el bueno de Luis Sabalza de indefensión doméstica, de que ni la Federación ni la Liga han puesto de su parte para liberar de sanción al club navarro. También de que los clubes no han movido un solo dedo en apoyo de Osasuna y eso tiene muy dolido no sólo al club rojillo sino a toda Navarra.

Se aventuran unos sanfermines ciertamente calentitos, más calientes de lo habitual, a causa de esto, pues toda Navarra ardía en ascuas viendo a Osasuna por Europa. Y tiene razón el presidente osasunista cuando se queja del castigo recibido cuando lo que han hecho ellos es limpiar lo que otros ensuciaron hace nueve años. Ahora todo queda en asirse a ese clavo ardiendo que es el TAS, pero las posibilidades de éxito, según la reglamentación UEFA, son escasas, muy escasas.

Se aventura un mes de julio tumultuoso y el osasunista no quiere ni pensar que el puesto europeo pase al Athletic Club, su rival más encarnizado. Las continuas pescas de los leones en el caladero osasunista es la causa de tamaña rivalidad. Desde Ibaigane no sale una sola manifestación al respecto, pero el aficionado navarro se los imagina frotándose las manos por lograr un premio que no consiguieron en el campo. Todo a expensas de lo que diga el TAS, la cosa tiene bemoles.