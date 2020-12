Una Navidad con el arzobispo de Sevilla

La Navidad para todos es tiempo de afectos, encuentros, alegría y buenos propósitos. Un tiempo luminoso. Para los creyentes implica la venida del Niño Jesús, el Hijo de Dios, con su mensaje de amor y esperanza para la humanidad, una nueva oportunidad. He tenido la suerte de escuchar muchas homilías de don Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla, desde hace más de diez años. En ellas siempre he encontrado fe, esperanza y amor, la esencia del Buen Evangelio de Jesús, y también todo lo que esperamos del tiempo de Navidad: afecto, encuentro, alegría, paz. Esta Navidad es diferente para don Juan José. En la portada de Diario de Sevilla del pasado sábado, figuraba una foto del arzobispo mirando por una ventana, con su mano apoyada en ella, ofreciéndola a todos, también mirando por todos. El titular de la portada decía: "Asenjo pide al Vaticano su relevo inmediato". Este año, el Ayuntamiento de Sevilla le ha otorgado el título de Hijo Adoptivo de Sevilla. En el acto de entrega del galardón dijo don Juan José: "El mejor servicio que he prestado es anunciar a Jesucristo". Diez años de anuncio del mensaje de Jesús para toda la ciudadanía de Sevilla. Las lesiones oculares de don Juan José se han agravado estos últimos meses, causándole intensos sufrimientos, y ello ha conducido a la petición que ha realizado el arzobispo al papa Francisco de acelerar su relevo como Pastor de esta ciudad, cuestión ya solicitada por edad. Muchas cosas a destacar de su labor, por ejemplo, la recuperación y protección del patrimonio histórico artístico de la Diócesis, su preocupación por los más desfavorecidos, sus directrices pastorales, sus numerosos escritos iluminadores, sus reuniones de Pensamiento Cristiano en el Siglo XXI. Pero yo destacaría otras dos. Una, su capacidad de atraer a la Iglesia, y al mensaje salvador aplicado a la vida diaria, a personas alejadas de ella. Las eucaristías que el arzobispo ha compartido con Sevilla son toda una explosión de luz para el alma. La otra cuestión que quiero destacar viene a punto en el tiempo de Navidad. María y José vivían una existencia humilde, y de forma sencilla llegaron a Belén donde nació Jesús, esperanza para la humanidad. Jesús, María y José, estaban solos, sin embargo Dios hizo que la gente sencilla, de corazón puro, los acompañaran esa primera Navidad del mundo. Quiero destacar de don Juan José Asenjo, su forma de transmitir el Evangelio directa y sencilla; reto al corazón, a la mente y al alma. Jesús, María y José, estaban solos una gran parte de esa noche para nosotros mágica, como es la noche de Nochebuena. Don Juan José Asenjo estará esta Navidad en el corazón de muchas personas, no estará solo, miles de personas pensarán en él y le dedicarán su oración y su afecto, compartiendo este tiempo tan especial a través de un afecto ganado durante un tiempo de servicio a la fe, la esperanza y el amor, para todos, con todos. Vivamos esta Navidad con nuestro arzobispo.