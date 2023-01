TENGO una mala noticia: habrá Apocalipsis. Lo dice la ciencia y lo dice la Biblia. No hay escapatoria posible. Pero, si un meteorito o una guerra nuclear no se adelantan, será dentro de millones de años y nosotros ya seremos polvo (esperemos que enamorado). Eso sí, por el camino seguirán surgiendo miles de profecías finales, en forma de secta ufológica o de niña de la curva metida a propagandista científica. La historia nos sirve para saber estas cosas. El otro día Manuel Gregorio González nos recordaba en su columna que el agujero de la capa de ozono, uno de los grandes terrores apocalípticos de nuestra primera juventud, estaba cicatrizando. Al parecer, ha sido decisivo el llamado Protocolo de Montreal y la prohibición de la emisión de las sustancias que corroían esta veladura que nos protege de los rayos ultravioleta. La ONU, ese fósil del orden mundial impuesto por EEUU y la desaparecida URSS, está exultante. Nosotros también. No nos hacía ninguna ilusión morir achicharrados y abroncados por una célula ecologista (¡lo dijimos, lo dijimos!). El horror.

Uno de los combates ideológicos más absurdos (y dañinos) de los últimos tiempos es el de negacionistas contra tragacionistas. Los primeros, hijos tardíos del protestantismo creacionista (el catolicismo ha resuelto bastante bien el encuentro entre ciencia y fe) ningunean la evidencia del daño que el desarrollismo, tanto en su versión capitalista como socialista, está haciendo al planeta. Simplemente hay que darse un paseo para advertirlo. Los segundos, los tragacionistas, son aquellos que dicen amén a cualquier panfleto cientifista y sacan conclusiones sociopolíticas de datos empíricos cuyo verdadero significado desconocen por completo. Es la tribu que pregona el Armagedón y grita con fervor: “lo dice la Ciencia”. Llaman ciencia, claro está, a cualquier tribuna en su periódico de cabecera en la que el conocimiento es usado más como un carnero de choque que como una herramienta de sabiduría y mejora.

Casi todos en la España de los ochenta fuimos educados en el respeto a la ciencia y la sapiencia, sin que esto tenga que significar ir con un cirio en la mano detrás del primer panel de expertos que salga en procesión mediática. Si la crisis de 2008 supuso una herida en el narcisismo de los economistas, la pandemia del Covid lo supuso para el de los científicos. Hubo equivocaciones importantes, pero eso no invalida en absoluto la labor realizada. ¡Y ay de aquellos que llamen Ciencia (con mayúscula) solo a lo que respalda su ideología! ¿Existe la igualdad en la naturaleza? Claro que no, lo dice la ciencia. ¿Debe existir en la sociedad? Claro que sí, lo dice la Constitución.