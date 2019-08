Negro agosto sanitario andaluz

Cómoes posible que se hayan producido cuatro alertas en agosto -15: carne mechada; 20: dos marcas de lomo; 23: otros 12 productos; 28: los chorizos- sobre productos de la misma marca? ¿Que ahora se diga desde la Junta que el volumen de bacterias en esta fábrica es "impresionante" y que "los microbiólogos jamás han visto un crecimiento bacteriano tan grande"? ¿No hay controles sanitarios regulares? ¿Estamos ante un caso de imprevisión e improvisación de las autoridades, de falta de cooperación y ocultamiento de la empresa o de ambas cosas? El hecho es que durante muchos días han circulado productos que tenían el mismo origen que los causantes del brote epidémico de listeriosis.

¿Cómo es posible que se utilicen imágenes de establecimientos que nada tienen que ver con estos productos para ilustrar las noticias sobre la listeriosis? Es el caso, entre otros, de El Rinconcillo, el centenario establecimiento sevillano. En una cuestión tan seria no se pueden utilizar imágenes grabadas antes con otros fines porque se está señalando a los establecimientos como puntos de venta de estos productos. Muchos medios han informado, no solo en lo que se refiere al uso de estas imágenes, con sensacionalismo y desconocimiento, sin contar con el debido asesoramiento médico y científico.

¿Cómo es posible -pasando a otra cuestión- que se etiquete mal un medicamento destinado a bebés, confundiendo un vasodilatador que se usa como crecepelo con omeprazol? ¿Pueden fallar los controles en la fabricación y distribución de medicamentos, especialmente -siendo todos importantes- los destinados a bebés? ¿Por qué la primera alerta de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios se produjo el 11 de julio y no se amplió hasta el 6 de agosto?

La sensación, no sé si justificada o no, es de indefensión de los consumidores ante dos cuestiones -alimentación y medicamentos- de la mayor importancia por fallo de los controles que garantizan la seguridad. ¿Y cómo es posible que, según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la sanidad andaluza -de cuya excelencia tanto se ha presumido: "La joya de la corona", según Susana Díaz- figure en el grupo de las comunidades con peor sistema sanitario de España. Y el dato no es imputable al actual Gobierno, ya que en una década hemos pasado de ocupar el sexto lugar al tercero empezando por la cola.