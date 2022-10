Nostalgia de una 'otoñá' de las de antes

Estamos en otoño, pero este otoño no se parece en nada al otoño de toda la vida. Su comportamiento es de lo menos otoñal que se despacha y eso, ay, tiene muy malas consecuencias. El calor del membrillo, ese que llega untuoso y rico en moscas que no te dejan en paz, sigue en perfecto estado de revista y de la lluvia ¿qué vamos a decir? Que ni está y que cuando aparece sólo sirve para llenar los coches de barro, mientras los embalses sólo tienen de eso su denominación de origen. Una buena otoñá es sinónimo de riqueza y salubridad, mayormente por la forma en que abastece de agua a las cuencas receptoras. Lo he contado en ocasiones, pero aquella visión barrosa del Río Grande desde el avión es un recuerdo digno de pesadilla, una mala vivencia que estamos a un paso de repetir, ¿o no? Estamos en otoño, eso dice el almanaque, pero es un dolor que no lo parezca.