Objetivo, echar a Fekir del partido

Como es habitual, Manuel Pellegrini dio con la tecla cuando le preguntaron por la expulsión de Nabil Fekir. Si acierta con las rotaciones a la hora de dar descansos y oportunidades o tener al Betis como único superviviente continental en tres competiciones a estas alturas de la vida, también acertó de pleno al enjuiciar la expulsión del francés. Sin justificarlo sentenció: “No es justo que se vaya el que juega y se quede el que pega”. Blanco y en botella para definir cómo acabó la enésima cacería a que el mago musulmán es sometido. Lo han echado del partido por ese método de la patada y en otras, como antier, fue mediante la provocación. Que sobró el alarde de malabarismo, pues no sé qué decir, pues si el fútbol tiene mucho de espectáculo no está de más enriquecer la sesión. Y, además, no creo que le hiciese daño alguno a nadie; mejor eso que contemplar la cacería habitual. Y cuando todo parecía concluido con la forma en que De Marcos acabó con aquello llega el pícaro Muniaín a tocar las barbas del bético. Archisabido es que una de las ofensas menos admitidas por un hijo del Islam es que le toquen las barbas, dejadas en aras de las del Profeta. Y el navarro sabía dónde tocarle las narices para provocarle. Y Fekir respondió a la provocación de la forma menos conveniente para su equipo, pero es que tanto va el cántaro a la fuente... La cacería del genio bético es algo que ya está en la pizarra de todos los rivales. Hay que sacarle del juego como sea y ya está el bético con las carnes abiertas ante ese 23-A frente a las huestes de Bordalás. En fin que Pellegrini dio con la tecla, que Fekir hizo muy mal en reaccionar así, pero que también los árbitros podrían poner de su parte algo para que el que se vaya del partido no sea el que lo engrandece mientras que el tuercebotas permanece en él.