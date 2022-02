Ojalá el acíbar sea estimulante, no depresivo

Sobredosis de acíbar en el largo y sostenido chorreón de azúcar que venía cayendo en el día a día del Real Betis Balompié, pero la vida es así. Llegó el Villarreal de Unai con su laboratorio a cuestas y reventó la tarde en Heliópolis mediante un conejo en la feraz chistera del vasco. Como en el curso anterior, Pau Torres reventaba la tarde para que a partir de ahí todo fuese coser y cantar para la tropa amarilla; y ahora toca Payaso Fofó, Vallecas...

Es ya la ilusionante duermevela de una ida de semifinales que se hará realidad mañana en el desagradable rodeo rayista. De allí parten recuerdos no gratos para la fe verde, blanca y verde. Allí y de forma inopinada fue descabalgado de la Copa tras una inesperada prórroga que acabó en una infausta tanda de penaltis. Pero es que allí el Betis fue masacrado por un árbitro de nefasto recuerdo que impidió de manera flagrante que venciera el equipo de Pellegrini.

Dicen que el Betis parte de favorito en esta eliminatoria y de hecho parece que el sorteo fue obra de uno de sus fieles, pero cuidado, mucho cuidado. Aparte de correoso, el equipo de esa magnífica realidad de entrenador que es Andoni Iraola sabe a qué juega. Especialmente de local está demostrando una fortaleza de calado indudable, aunque con el Betis primero y con el Athletic después ya no fue tanta. Pero es un equipo que juega con fanatismo y que sabe por dónde va el agua.

Y en esta cita que arranca mañana es de esperar que el Betis la afronte con el cuchillo en la boca y sin demasiada confianza en sí mismo. También habrá de tener especial cuidado Nabil Fekir, ya que no conviene olvidar cómo el que va a arbitrar es el que aquel día con el Barça le persiguió hasta mostrarle la tarjeta roja. No tiene por qué volver a pasar, pero bueno será acordarse, que estamos ante un compromiso de ida y vuelta. Ojalá el acíbar del domingo sirva para el estímulo y no para la depresión.