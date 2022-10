Ojalá alguien con memoria sana en el PSOE

Ojalá la celebración de los cuarenta años de la gran victoria socialista sirva para que algunos comprendan que otro PSOE es posible porque sencillamente ya lo fue. Guerra no ha sido esta vez la mente preclara que nos anticipa el futuro. Ha dicho lo que todos vemos desde hace años :lo de hoy es otro PSOE, el que ha llegado a nuestros días es hijo (víctima) de Zapatero, el dinamitador de la concordia de la Transición. El daño que este señor hizo a la paz social tendrá que ser tasado algún día.

El perjuicio que provocó por mucho tiempo no ha podido ser evaluado todavía. Ojalá esta efemérides sirva para recordar que un PSOE centrado y socialdemócrata es fundamental para el sistema democrático, más allá de los muchos errores graves cometidos en los últimos años, que los pagó bien caro en las urnas en las elecciones anticipadas de 1996. Y los volvió a pagar, ya con más crueldad, en las de 2000. Ojalá la propaganda que necesita Pedro Sánchez no impida que desde el propio partido haya alguien que evoque los grandes rasgos de aquel PSOE que no se aprecian en el de hoy, alguien con valor no ya de apuntarle al rey Pedro su desnudez, sino de homenajear las virtudes perdidas.

El PSOE está en la Moncloa gracias al apoyo de grupos políticos de los que jamás dudaremos de su legitimidad. Han sido elegidos en las urnas en elecciones libres. Pero no todo lo legal garantiza la ausencia de náuseas. Y a muchos españoles provoca asco que este PSOE no tenga reparos en proclamar que el acuerdo presupuestario equivale nada menos que a los Pactos de la Moncloa, firmados hace 45 años y que fueron fundamentales para dejar asentada la democracia en sus inicios. Oiga, no. Por ese aro no podemos pasar. Todo el mundo sabe que los partidos hacen malabarismos para perpetuarse en el poder, pero hay argumentarios que están excesivamente forzados y que suponen una bofetada a nuestra mejor historia. Quizás jueguen con nuestra falta de memoria, tal vez con la ignorancia de las nuevas generaciones. Pero tiene que haber alguien que llame la atención sobre semejante comparación, tan ridícula como aquella de la conjunción planetaria que suponía la coincidencia de Obama en la Casa Blanca y Zapatero en la Moncloa. Entonces y ahora nos toman por tontos.

Que la ministra Montero presuma de sacar adelante unos nuevos presupuestos entra dentro de la lógica. Que ponga el acuerdo a la altura de aquel documento verdaderamente histórico supone una ofensa la inteligencia. Bildu está en el Parlamento y tiene legitimidad, pero son los legatarios de ETA: no han pedido perdón, no han ayudado a aclarar los atentados y no han reparado los terribles daños. Memoria y justicia.