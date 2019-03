Ojalá el cáncer no viaje más arriba

Cualquiera sabe cómo se acogerá la concluyente declaración de la cúpula bética a Quique Setién. Sé que en el vestuario ha ejercido de tranquilizante y eso debería ser suficiente para que también la clientela se tranquilizase. Sería lo normal, pero no estoy tan seguro de que eso vaya a ser así. Son situaciones complicadas de manejar y por mucho crédito que tenga dicha cúpula no puede asegurarse que su efecto vaya a ser positivo.

El fútbol según Sevilla tiene el cainismo en su ADN, pero no se recuerda que dicho cainismo se instalase en una sola orilla. Quizá no sea flor del presente, sino de un pretérito reciente en que los béticos se dividieron sin causa aparente. Bueno, una causa clara que sólo desvelaría llevando al abogado en el bolsillo. Sólo hay que ser fiel observador de las mareas de esta ciudad para dar con la tecla que permita al piano soltar la melodía adecuada, la que merece el caso.

Quizás fuese en el tiempo de Pepe Mel como entrenador cuando el fratricidio empezó a germinar en el beticismo. Sin saberse por qué, el enfrentamiento surgió entre los incondicionales del madrileño y los que no comulgaban con sus formas para que el guerracivilismo llegase. Y como se está viendo, ese estado de guerra fratricida llegó para quedarse y ahí sigue, más vigoroso que en jamás de los jamases, con dos facciones que no saben de quiénes son, pero que sí que saben de quiénes no son.

Y el Betis, en medio, en el ojo de un huracán cada día más desbocado para gozo de los que no quieren que gane ni en los entrenamientos. En este estado de cosas, una sola víctima, el Real Betis Balompié. Ahora, como en aviso a navegantes, los que mandan con indudable éxito en la entidad han cimentado la continuidad de Setién, pero ¿se cimenta también la situación del cántabro? Eso ya es complicado de asegurar y ojalá el cáncer no haga metástasis y anide más arriba.