Ojalá que se cumplan las predicciones

Afirma algún que otro meteorólogo que se podrá vivir una Semana Santa como Dios manda, sin que haya que estar con hilo directo desde las sacristías a la Aemet para ver si se pone la Cruz de Guía en la calle. Un dato para el optimismo es la forma en que está jarreando el cielo, incluida esa lluvia barrosa que pone a las palomas de la Gavidia color café largo de leche. Estas lluvias que están cayendo y que, como no podía ser de otra manera, conlleva inundaciones en la España más seca llevan aparejada una dosis de optimismo importante. En puridad se piensa que lo que cae ahora no va a caer inoportunamente, léase cuando suenen las cornetas y luego los clarines del miedo. Ojalá lleven razón los que prevén una Semana Santa no sólo seca en los bares para que estos dos años de sequía procesional se vean ampliamente compensados con la llegada de la normalidad.