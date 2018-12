Ojalá esos dos puntos no falten a la última lista

Como más duele, el Sevilla se dejó dos puntos de oro en las mismísimas orillas del Turia y del pleito. A través de un partido con la seriedad por bandera y cuando todo indicaba que el equipo iba a salir como líder de Mestalla, un balón rifado, el portero que calcula mal su salida y un testarazo que chafa la tarde y que te deja cara de pasmado. Una injusticia de las muchas que ofrece el fútbol, pero no olvidemos que lo azaroso influye bastante.

El partido no dio mucho para el recuerdo, pues mandó la rigidez y la disciplina táctica sobre la creatividad. Un partido para iniciados, de esos que aburren al gran público, pero con el hecho diferencial de que mientras el Sevilla sabía a qué jugaba, el Valencia se movía sincopadamente y como un pollo decapitado. Y eso que en la jugada inicial ya pudo marcar la tropa de Marcelino, a lo que iba a oponerse Vaclik con una doble intervención que entró de lleno en lo antológico.

Pero el Sevilla tenía mucho que decir y fue diciéndolo poco a poco, sin perder nunca la posición a la espera de encontrar su oportunidad. Ésta la aprovecharía el impagable Sarabia, uno de los futbolistas más rentables de cuantos el Sevilla disfrutó en su historia. Con el rival atenazado por la seriedad sevillista, lo lógico hubiera sido que Andre Silva hubiese hecho el segundo gol en la oportunidad más clara de cuantas, creo, va a disponer a lo largo de la temporada, pero no fue así y se pagó.

El golpe que el Sevilla estaba dando sobre tapete mestallero iba camino de confirmarse, pero no fue así. El único error del checo Vaclik lo aprovecharía el corpulento Diakhaby para empatar y para echarle un jarro de agua fría que a esas horas a un Sevilla que estaba encaramado a lo más alto. No fue justo, pero el fútbol tiene estas cosas y lo que hace falta es que a la hora de la verdad no se echen de menos los dos puntos que el Sevilla se dejó en una de esas celadas que tiende la Liga.