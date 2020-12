Ojo, mucho ojo con lo que se lee

Aunque ciertos historiadores bíblicos exculpan a Herodes de cualquier matanza infantil, seguro que en este día que la Iglesia dedica a los Santos Inocentes proliferarán las inocentadas de todo tipo. Desde afirmarse en Le Parisien que la Torre Eiffel sería derribada para instalar Eurodisney en el Campo de Marte muchas son las bromas que en este 28 de diciembre se han publicado. Tanto en letra impresa como en las ondas o en la pequeña pantalla existen tantos antecedentes que hoy habrá que manejarse cautelosamente para no caer en el bromazo y sus consecuencias. Y no se circunscribe la cosa a los medios informativos; por ejemplo, no hace tanto difundieron los empleados de Correos que volverían a usarse las palomas mensajeras como vehículos de misivas. Y en este plan, tantas boutades que habrá que andar con mucho ojo a lo largo del día, de todo el día.