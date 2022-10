En Andalucía, en 2021, se han "ocupado" (en modernés, con k) algo más de dos mil quinientas viviendas. En España, si no recuerdo mal lo leído, algo menos de veinte mil. ¡Veinte mil! No es un fenómeno aislado y marginal, no. Son veinte mil viviendas de las que sus propietarios se han visto privados, veinte mil las comunidades de vecinos o barrios atemorizados y retados.

Tengo la sensación de que no se toma suficientemente en serio este tema. Como mucho, se hace (y motivos hay, sin duda) hincapié en el drama de la anciana que no puede entrar en su casa, de la familia que ve cómo sus esfuerzos de toda la vida son destrozados por unos delincuentes apoyados por parte de nuestros políticos. Pero se olvidan o minusvaloran otros aspectos relevantes.

Una casa ocupada por quien no debe es un fracaso del Estado de derecho. Una conculcación de la inviolabilidad del domicilio de cada cual que hasta la Policía tiene que respetar. Un ataque al derecho de propiedad consagrado constitucionalmente.

Una casa ocupada por quien no debe es un argumento incontrovertiblemente disuasorio de la inversión, dañando la economía en varios sectores y aun la recaudación de los ubicuos impuestos.

Una casa ocupada por quien no debe, especialmente si la situación se prolonga y las administraciones públicas no ponen solución ni parecen tomárselo con interés (lo habitual hasta donde sé), desincentiva el espíritu cumplidor de las leyes. ¿Voy a ser yo el único tonto que cumpla las leyes en este país, se preguntaría más de uno?

Una casa ocupada por quien no debe, combinada con la impotencia o abulia de la Policía y la desidia o incapacidad de los jueces, es una invitación a tomarse la justicia por su mano privada, olvidando la necesaria exclusividad del ejercicio de la fuerza que le está reservada a la Administración. Comprensible e inevitablemente lleva a que se formen patrullas vecinales, empresas de desalojos por medios más o menos ortodoxos y otras iniciativas poco deseables.

Y sí, por supuesto, una casa ocupada es un drama para la familia que lo sufre, para los vecinos que lo sufren, para el barrio que lo sufre.

Pero el PSOE y Podemos han votado en contra de medidas de endurecimiento de penas y agilización de actuaciones contra los ocupas en Andalucía. No sé por qué votaron en contra los socialistas (más allá de por oponerse a una propuesta del PP, como éste se suele oponer a las propuestas de aquéllos, aunque menos). La representación de Podemos, coherente con su batiburrillo de ¿ideas? comunistas (a estas alturas), populistas y antisistema (hasta que pisan moqueta), justifica el sentido de su voto no en la realidad de su simpatía por (cuando no patrocinio de) el ocupa sino en el tópico falaz de que esas medidas sólo benefician a la banca y a los grandes propietarios. La argumentación (o su ausencia) se califica por sí sola.

Y, mientras, casi veinte mil familias españolas no pueden entrar en su casa. ¿Y si el próximo en ver su casa okupada fuese usted o un hijo suyo o sus padres?