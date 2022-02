'Old generation'

Los fondos europeos tienen un nombre muy cool. Si es que se sigue diciendo así, que me tienen loca los anglicismos de las redes, no alcanzo a estar en la onda (cielos, esa expresión) por muy atenta que esté a mis tuiteros de cabecera. Supongo que esa next generación a la que aluden es a la que le debemos la modernización del Estado (como instrumento, no como concepto, que ese es otro cantar), la sostenibilidad de nuestra economía, el cuidado del planeta y la necesidad imperiosa de frenar las desigualdades atroces. Me parece una manera muy razonable de ser conservadores. O sea, de conservar un sistema de vida y hasta la vida misma, si me apuran. Ponernos las pilas o los paneles solares o como quiera que vayamos adaptando las metáforas a la tecnología. Esos fondos, más objeto de deseo que eso que Buñuel llamaba oscuro, están siendo motivo de bronca pero no de debate. Ay. Y sin embargo su misma definición, la evocación de unas inversiones a futuro, merecería que todos nos pusiéramos de verdad a pensar por dónde y cómo crecer. Y con las luces no sólo largas sino anchas. Me explico: la administración electrónica es un avance indubitable que produce tantas alegrías como, por el momento, frustraciones. La primera vez que pagué una multa de tráfico por teléfono me sentí como la perra Laika pero con final feliz. Estratosférica. Y el día que estrené mi certificado digital y pude firmar alguna cosa inexcusable sin moverme de casa e incluso en batamanta, me vi como Arquímedes y su punto de apoyo, Newton y la manzana, Armstrong pisando la luna. Avancemos, y yo la primera, por la vía de la innovación.

Pero todo lo que sube baja y en cuestiones cibernéticas se para o a lo peor se cuelga. La penúltima vez que tuve que hacer un trámite digital tuve que convocar a todos los jóvenes de mi familia para que me ayudaran. Tampoco pudieron aunque en su caso no era falta de habilidad o de competencia sino, decían, de accesibilidad y empatía de la web. Jesús. De natural práctico y hasta cazurro imprimí los papeles para mandarlos por Correo. Y eso que vivo en Sevilla y no en algunos pueblos donde cuando más de tres se conectan por wifi la señal sufre síncopes por bajada de tensión y encender un ordenador precisa el mismo tiempo que hacerte la manicura a la francesa. Por no hablar de ese lenguaje electrónico al que algunos hemos llegado casi al mismo tiempo que a la jubilación. A la ya anquilosada y casi jeroglífica jerga administrativa se le suma el laberinto de los procesos digitales. Los next generation priorizan la digitalización y el freno a las desigualdades. Perfecto, pero o lo convertimos en algo asequible y accesible o estaremos inventando otra brecha. Y pagaremos el olvido con otros fondos si es que antes la old generation no ha montado una revolución a la vieja usanza. A garrotazos propiamente.