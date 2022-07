Oscenses en TV

LAS redes dan alegrías y, si logras esquivar a los malrollistas, pocos disgustos. Jamás entro a trapos provocadores y aún menos sigo, siquiera por curiosidad –que tengo a kilos– los comentarios a noticias o ideas que me han interesado a no ser que conozca a quien los pronuncia. Le debo a Twitter encuentros y descubrimientos memorables. Pero hay que ser prudentes. La célebre “centralita bloqueada” (figura casi retórica pero real hasta anteayer como quien dice) solía consistir en un grupo de indignados oyentes que llamaban una y otra vez a la radio, siempre los mismos. Habías de atenderlos, cómo no, pero procurando ajustar el hilo del carrete con mucho tino so riesgo de que se convirtieran en incondicionales y no precisamente a favor. Pero una cosa es la cortesía debida y otra hacer estudios demoscópicos caseros y elevar a la categoría de opinión publica al equipo protestón habitual. Nunca quisimos ser ni Michavila ni Pérez Yruela ni Montabes. La radio es de natural humilde, su carácter efímero nos hizo siempre conscientes del tempus fugit y la capacidad del viento para convertir las palabras en pasado. Claro que el mundo digital, como la Parca en los versos de Manrique, nos ha igualado mucho: ahora todos combatimos contra la velocidad de la luz de las redes y la memoria de pez de sus usuarios. Lo cual no exime para que las encuentre muy útiles y que me den sonoras y rotundas alegrías. Como las de este fin de semana. Dos en concreto. La genial equivocación de Ana Blanco me ha hecho –a mí y a cientos, entre ellos nuestra matemática Clara Grima, declarada fan de Rosalía y del pollo empanado que lo rapero no quita lo molla– llamáramos ya para siempre Motomari a la singular canción-concepto de la cantante. Genial, si yo fuera su equipo de dircom cambiaba ya ese Motomami aunque haya calado. Cuánto mejor Motomari, en puro homenaje a Martirio y sus maris, malas, malas de acostarse. Que iban como motos.

El otro error es casi una obra de arte. Un indignado espectador de tele, de los de la centralita bloqueada presumo, se posicionó raudo sobre la posible retrasmisión de la marcha del Orgullo en Madrid el pasado fin de semana. Mientras que RTVE le dedicó profuso seguimiento, Onda Madrid –cadena nacida y costeada para contar Madrid, ellos sí– prefirió obviarla y en el colmo de la sensibilidad dar una corrida de toros. El airado opinador parecía compartir tal decisión y daba un argumento irrebatible. Siendo horario infantil, decía en sus 240 caracteres, mejor evitar a los menores la vista de señores desnudos y en actitud oscense. Acabáramos, la España vaciada es la España en pelota y afín al Kamasutra. Para mayor gloria de ciudadanos ilustres como Manuel Vilas o José María Escrivá de Balaguer, oscenses ambos. Y no digo más, aunque me muerda la lengua… por obscena. Y que viva Huesca.