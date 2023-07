Decíamos ayer que Moreno Bonilla acertó, en su réplica al portavoz de Vox, al decirle que es el error de decir frases incendiarias en plena campaña lo que les ha hecho perder 19 escaños. Citando a continuación, como ejemplos, a Cataluña, porque “cuando se dice allí que se va a liar la mundial y que se va poner un 155 permanente, ¿usted qué reacción cree que van a tener los ciudadanos? Han votado al PSC”; al País Vasco, porque “cuando hay un homenaje a Miguel Ángel Blanco y dos concejales de Vox se quedan sentados, ¿eso favorece?”; la violencia machista, porque “cuando cuestionan las políticas a favor de la lucha contra la violencia machista, ¿usted cree que eso les favorece?”; y los derechos LGTBI+, porque “cuando se cuestionan los derechos de las personas homosexuales y que sufren homofobia, ¿cree que no hay padres y madres conservadores y de derechas que sus hijos son homosexuales y se sienten violentados?”. Sobrado de razón, preguntó al portavoz de Vox: “¿Cree que algunas de esas frases le gustan incluso a un votante conservador? ¿Sabe quién ha sido el mayor aliado que ha tenido Sánchez? Vox”.

Pero se calló que esta es la naturaleza de Vox. Y que se cumplió la fábula de la rana y el escorpión: “No he podido evitarlo. No puedo dejar de ser quien soy, ni actuar en contra de mi naturaleza” le dijo cuando picó a la rana que lo llevaba sobre su espalda para cruzar un río y los dos se ahogaban. Lo que Moreno reprocha a Vox es lo que Vox es, su naturaleza. Sánchez ha tenido otro aliado, además de Vox: la torpeza y ambigüedad del PP en su relación con el partido populista, su incapacidad para plantear y hacer cumplir una política unitaria de pactos, su falta de valor (¿y de principios?) para distanciarse de las propuestas, según el propio Moreno Bonilla, “incendiarias” que disgustan “incluso a un votante conservador”. No solo, pero sí sobre todo, el vergonzoso espectáculo de Extremadura dejó claro que el PP no tenía una política definida con respecto a sus pactos con Vox. Ni por supuesto la inteligencia, el valor y la convicción política necesarias para decir a sus electores que no pactarían con la derecha populista, que nunca ocultó sus ideas –me remito a lo dicho por Moreno Bonilla, que es lo mismo que dijo Guardiola antes de desdecirse– sobre Cataluña, el País Vasco, la violencia machista y los derechos LGTBI+. El PP ha perdido ganando por no haber sido capaz de hacer una de estas dos cosas.