El PSOE va con los suyos

Se le nota al PSOE que está impaciente por las elecciones municipales. Es el partido más madrugador para confeccionar las listas. En algunas capitales andaluzas, como Cádiz, ya han dado a conocer hasta el orden completo de sus candidatos. En Sevilla, sin llegar a tanto, han elegido a los militantes y militantas que formarán la candidatura, incluso han comunicado los nombres segregados por sexos, antes de confeccionar la lista con su cremallera. Es un equipo continuista, espadista y susanista, pensado para gobernar el Ayuntamiento. Claro que Juan Ignacio Zoido, en 2015, contó con un equipo continuista para que siguiera gobernando el PP, y no le salieron las cuentas. Veremos lo que pasa en mayo.

En la lista socialista de acompañantes de Juan Espadas se nota que es una candidatura a su medida. Mantiene a Juan Carlos Cabrera, Antonio Muñoz y todos los concejales destacables de su equipo de gobierno, excepto dos: Carmen Castreño y Joaquín Castillo. En el caso de Castillo, su baja es por edad, porque aspiraba a jubilarse. En el caso de Castreño, recordemos que en 2015 iba en el número 2 y fue presentada como el fichaje estrella del PSOE. Procedía del Puerto de Sevilla, donde había sido presidenta. Antes estuvo en el Puerto y el Ayuntamiento de Ceuta. Fue allí, en la ciudad autónoma norteafricana, donde comenzó su andadura política. Entre los marrones que le han asignado en el Ayuntamiento está el distrito de Los Remedios, donde el PSOE quedó por detrás del PP, Ciudadanos y Vox en las últimas elecciones andaluzas. No era culpa de ella, por supuesto. Carmen Castreño es una señora que si te la encuentras por la calle nunca pensarías que se dedica a la política.

Como fichaje estrellita será relevada por Sonia Gaya, que ha desempeñado el cargo de consejera de Educación con Susana Díaz, en los últimos días del puño y la rosa en la Junta de Andalucía. Su trayectoria anterior se gestó en el sindicalismo con UGT. En Educación le aparecieron varios conflictos sonados, como suele pasar en esa consejería, que es de las más ajetreadas.

La lista de acompañantes de Juan Espadas estará encabezada por su guardia pretoriana. Atención a la jugada: no hay independientes, ni de postín ni de nada. Ningún Pepu de mi vida; ni tampoco un Manuel Valls, que es franchute, según Vox. Por supuesto que está Juan Carlos Cabrera, a ver, ¿alguien lo dudaba? No lo han condenado y pasa por ser la mano derecha del alcalde. Una cosa es que se apellide Espadas y otra que se corte él mismo una mano. La lista va a lo seguro. Si una vez le salió bien, es consecuente no cambiar.