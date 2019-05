Pablo, no te vayas más a portagayola

Recién consumada la reedición del éxito en Sevilla y tras cruzar en hombros la puerta grande de Valladolid, Pablo Aguado recibió un consejo del mejor consejero posible. Le dijo Curro que no se fuese a portagayola porque ahí se traiciona a sí mismo y porque por ese palo pierde la batalla, por ejemplo, con Roca Rey, ese cóndor andino que hoy sobrevuela el toreo. No sé qué decisión tomará el nuevo torero de Sevilla y lo cierto es que estoy deseando verlo esta tarde en Las Ventas. Mata en Madrid la corrida de Montalvo y me corroe los adentros la impaciencia por volverlo a ver. Lo de Sevilla fue muy fuerte, que no todos los días se encuentra uno con Pepín en Currito de la Cruz, aquella película que nunca nos cansaremos de ver y que nos hacía cerrar los ojos soñando con un modo de torear que ha desempolvado Pablo, por lo que, por favor, no te vayas más a portagayola.