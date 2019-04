Palmas en Santa Paula

A mi madre

EL pasado Domingo de Ramos fuimos familia y amigos al Monasterio de Santa Paula de Sevilla para participar en la Procesión de Palmas. A una hora temprana nos unimos a un breve y recogido ritual que la comunidad de monjas jerónimas comparte con los feligreses. Todos dispuestos alrededor de uno de los bellos claustros y con ramos de olivo en las manos. Y a continuación, una sencilla procesión por los dos claustros, uno mudéjar y otro del XVII, unidos por cuatro arcos que los comunican. Los cánticos de las monjas llenaban el aire suave. El tiempo quedó suspendido por un instante. Sensaciones diversas se entremezclaban pensando en las veces que mis padres asistieron a la procesión en años pasados.

Después, en el compás ajardinado del convento, miramos con agrado la restauración respetuosa y medida que se ha realizado en la excepcional portada cerámica de Niculoso Pisano. Palmas para los autores de la restauración. Los pequeños defectos de los edificios que ha ocasionado el paso del tiempo son como las nobles arrugas de los rostros. Respetarlos es lo mejor. En este pequeño jardín de arriates y tapia, han transcurrido parte de las modestas infancias de alguno de nosotros. Un lugar que se mantiene siempre igual y siempre diferente. "Las cosas no son como las vemos sino como las recordamos", escribió Valle-Inclán. Y estas paredes encaladas, labores de ladrillo de dos tonos y maravillosa cerámica son un universo que nos envuelve desde los primeros latidos mientras las monjas rezaban maitines.

Estas bellas tradiciones, son los hitos del laberinto sevillano. Se dice que en realidad el laberinto de Dédalo, no era un subterráneo, oscuro y tortuoso, sino un gran conjunto de casas, palacios y jardines trazados de tal forma que quien entraba en ellos no encontraba la salida. El laberinto no era horrible, lo aterrador era que no se podía salir de allí. Así me parece a veces Sevilla: un Laberinto. No me refiero a sus estrechas calles, que desde pequeño conozco bien, sino a esas relaciones que te envuelven y que te producen satisfacción pero al mismo tiempo te atan y te limitan. Sus fiestas populares, maravillosas, excesivas, que te embriagan. Un lugar compuesto de cosas bellas y placenteras que te invita a permanecer dentro, sin buscar la salida. Estás atrapado y a la vez satisfecho. Cuanto más conoces la ciudad, cuanto más cerca te parece estar de su secreto, más atrapado estás. Si alguna vez decides buscar la salida, será casi imposible de encontrar. En Sevilla, como en el laberinto, todo invita a permanecer dentro. La mitología nos engañó. No es posible salir del laberinto siguiendo el hilo de Ariadna. Es un espacio imaginario, un lugar mental. Cuando crees que estás cerca de la salida, tu mente teje una nueva tela de recuerdos y alucinaciones que te envuelve hasta el momento final.