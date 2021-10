El Palomar espera a Sanz

El candidato a la Alcaldía por el PP todavía no se ha estrenado en el palomar del Ayuntamiento. José Luis Sanz no ha visitado las dependencias de su grupo político en la institución que aspira a presidir. Todos esperan que lo haga junto a la presidenta provincial del partido, Virginia Pérez, que se ha batido el cobre para colocarlo en el sitio deseado durante años por el actual senador. Ese día es cuando el ex portavoz, Beltrán Pérez, debería ofrecerle su apoyo sincero ante terceros y pedirle la integración del que fue su equipo en la futura estructura, como hizo por cuenta hace pocos días en una entrevista radifónica.