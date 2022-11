Palomares: justicia e impunidad

Gamberros, ladrones y asesinos ha habido y habrá siempre. Pero excede toda normalidad que con pocas horas de diferencia una pandilla de 18 vándalos armados con machetes, cuchillos, barras de hierro y bates de béisbol siembren el terror en las calles de Los Remedios hiriendo a 13 jóvenes, y que en Palomares un joven de 18 años sea asesinado (presuntamente) por un menor de edad que pocos momentos antes provocaba altercados gritando "tengo sed de sangre". Hay en los dos sucesos, mucho más grave por supuesto el segundo, elementos que deben hacer reflexionar: la juventud de los atacantes, su extrema violencia, su carencia de empatía y su saberse impunes.

La familia del joven asesinado en Palomares pide que se cambie la Ley del Menor a través de una campaña de recogida de firmas. No se debe legislar en caliente, se dice. Pero en este y otros casos de lo que se trata es de legislar no ignorando el frío de un joven cuerpo muerto y el que para siempre llevarán en sus corazones sus familiares, aumentado su dolor por la (presunta) impunidad de su (presunto) asesino. ¿Qué quiere decir "en caliente"? ¿Con el juicio alterado por las emociones? ¿Supeditar un caso personal al bien común? ¿Actuando más por un deseo de venganza que de justicia? No. Hace muchos años que los padres de las víctimas solicitan "en frío" la revisión de la Ley del Menor.

Baste como ejemplo el caso de los padres de Sandra Palo: llevan 19 años, desde que su hija fue violada, atropellada y quemada viva el 17 de mayo de 2003, luchando para que la Ley del Menor sea modificada sin obtener respuesta pese a presentar en enero de 2005 más de 1.200.000 firmas apoyándolos y seguir pidiendo y recibiendo adhesiones hasta hoy. Tres de los violadores y asesinos de su hija eran menores con largo historial delictivo. Cumplieron cuatro años de internamiento y siguieron delinquiendo. En Sevilla no creo necesario recordar el nombre de Marta del Castillo.

No se trata de legislar en caliente sino de reconocer una realidad en vez de negarla y hacer justicia en vez de confundir reeducación e impunidad. Tras el caso de la Manada se exigió la reforma de los delitos contra la libertad sexual. Cuatro años después se eliminó la distinción entre abuso y agresión, regulando la necesidad del consentimiento expreso. ¿Esto no es legislar en caliente? ¿O acaso hay víctimas de primera y de segunda?