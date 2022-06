Parcheando el roto de Plaza Nueva

Desde la gran devastación franquista de los años 50, 60 y 70 hasta hoy los munícipes hispalenses son maestros en el uso de eufemismos cuando se trata del patrimonio. En palabras del delegado de Hábitat Urbano la brutal intervención sobre el pavimento de la Plaza Nueva se convierte en una operación "eficaz" para "mejorar la seguridad" y su consiguiente destrozo se transforma en "efectos estéticos que no son del agrado de la inmensa mayoría de los ciudadanos". La operación, pues, es un éxito objetivo mientras que el destrozo es una cuestión subjetiva del gusto o el agrado. Eufemismos aparte cabe preguntarse si a la hora de elegir el bárbaro método para impedir los resbalones no previeron que destrozaría los mármoles, si se llevaron una sorpresa al ver el atroz resultado y si actúan a ciegas tomando decisiones sin calibrar sus consecuencias.

Lejos de reconocer su culpa o error achacan lo que ahora van a hacer para remediar su brutal actuación a que dichos "efectos estéticos" no agradan a la "inmensa mayoría de los ciudadanos". ¿De dónde han sacado lo de la "inmensa mayoría"? ¿Han hecho una encuesta? Ellos, usted que me lee y yo sabemos que a la inmensa mayoría de los sevillanos le importa una higa lo que se haga con el patrimonio de la ciudad siempre que no se toquen ferias y festejos. Y menos que nada el patrimonio verde, el de la vida cotidiana y los pavimentos. Pero de alguna forma hay que justificar una nueva intervención que haga olvidar el desastre -porque reparar el daño causado es imposible- sin reconocer la barbaridad cometida.

Así que se anuncia una "necesaria reordenación y reajuste" de la Plaza Nueva. En Sevilla estos anuncios debería hacerlos siempre el tío del papel del paso del Señor de la Sentencia, ideal portavoz municipal para temas de patrimonio. Porque cada anuncio de "reordenación y reajuste" es una sentencia de muerte de la fisonomía consolidada de una plaza o una calle que la deja desfigurada y vulgarizada. Sobre todo, pero no solo, a causa de la pésima elección de los pavimentos. Vean como está ya de churretosa la recién reordenada Magdalena o el comedero mugroso en que han convertido Mateos Gago.

También se va a renovar el equipamiento a causa, por ejemplo, del deterioro de los bancos de madera. ¡Y tanto! Como que son una m…, como los de la Puerta de Jerez. Déjense de monsergas, lo que van a hacer es poner un parche en el roto que han hecho.