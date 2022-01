En los rótulos y tarjetas de visita aparecen palabras que indican que nos adaptamos a los tiempos. Lo podemos apreciar en el organigrama municipal, con palabras que sirven para definir tareas y aspiraciones: igualdad, participación, coordinación, cohesión social, transición ecológica, modernización digital, salud, cooperación, limpieza, educación, empleo, entre otras. Están en la página web municipal, que es clara y cuenta cosas. Muchas de estas palabras, que son casi un manifiesto, están en el nombre de las áreas de gobierno. Me he fijado en esta ocasión en el Área de Transición Ecológica y Deportes. Cito literalmente a continuación sus competencias, como figuran en la página municipal, porque creo que conviene conocerlas en detalle, ya que afectan en gran medida a la vida cotidiana de los sevillanos.

En materia de transición ecológica: Coordinación de todas las políticas municipales con incidencia en el cambio climático. Calidad y protección medioambiental. Gestión Local de la Energía. Arbolado viario y arbolado ubicado en edificios de conservación municipal, zonas verdes en sus diferentes tipologías, parques y jardines. Plan de indicadores de sostenibilidad. Observatorio y control de procesos. La gestión de mástiles para izado de banderas en los espacios públicos sitos en glorietas ajardinadas.

En materia de huertos urbanos: Reglamentación general de la actividad; delimitación de los espacios destinados a los huertos urbanos en los parques y zonas verdes de la ciudad y elaboración de la documentación planimétrica tanto de las zonas comunes como de las parcelas individuales; conservación y mantenimiento de las infraestructuras y elementos comunes de los huertos urbanos, tales como caminos, casetas de riego, tomas de agua, depósitos, etcétera.

En materia de deportes: Promoción del deporte y dirección de proyectos e instalaciones deportivas de uso público.

No es poca cosa, son cometidos y responsabilidades relacionados directamente con el bienestar de los sevillanos: calidad del aire, ahorro de energía, protección de las altas temperaturas, cultivo de huertos urbanos, actividad física, ornato de las calles y paseo y estancia en parques y jardines. Cada uno que busque en esos cometidos del área municipal, que están bien descritos en la página correspondiente, lo que más le puede afectar y vea si en su día a día los servicios prestados son buenos, malos o mejorables, que será lo más seguro, porque no es posible que todo esté como nos gustaría. Creo que una manera de poder valorar el esfuerzo que la ciudad hace en todos estos servicios sería disponer al lado de los cometidos, el dinero que dedicamos a cada uno de ellos. Porque conocer es un buen paso para exigir, pero también para comprender que no todo es posible ni todo a la vez. Muchas voces han pedido que Sevilla esté más limpia y que esté bien arbolada. Bien. Aquí quiero pedir que todos los sevillanos podamos disfrutar de unos cuidados y envidiables parques y jardines.