Pasan cosas que son inconcebibles

Aquí están pasando cosas que no sabe uno qué pensar. Aquí se ha desatado una especie de locura de la que no se libra el de los salones ni el que pesca en ruin barca. Aquí va a pasar cualquier día que el más sensato de la peña se ponga las manos atrás y diga que es Napoléon Bonaparte. ¿Y a qué viene eso, jefe? Pues a la agresión que sufrió un músico que iba acompasando a Cristo Resucitado allá por la calle San Luis. Un hecho inconcebible y más propio del bienio negro o ni siquiera de cuando tan mala época de nuestra historia. La mala educación se ha enseñoreado de nuestra aldea y lo mismo da que da lo mismo dónde salta el rapto de falta de urbanidad y de valores. Y lo cierto es que ya empieza todo, o casi todo, hijo de vecino a echar de menos un sentido de buena nacencia o, quizás, un sentido de la autoridad con la que vive tranquilo toda persona de bien. ¿O no?