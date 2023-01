Anunciación dolorosa en el Salvador. Cuando a Pasión le quitan la cruz es su Madre inclinándose ante el ángel. La curvatura de la espalda se convierte en reverencia, la inclinación de la cabeza en aceptación y su breve paso en inicio de una genuflexión. Este es el Señor del fiat. Todo empezó con el fiat (hágase) de María en la anunciación y todo culminó con el fiat del Señor en el huerto de los Olivos que inicia, tras la última cena, la pasión. Entre ellos está el tercer hágase de la única oración que Jesús dejó en herencia: el fiat voluntas tua del Padrenuestro.

Los tres hágase, el de su Madre que hizo posible la encarnación, el del Padre Nuestro y el del huerto de los olivos están esculpidos en el Señor de Pasión cuando se nos da, como hoy, liberado de su cruz. Es por ello exacta su advocación: la representación del hágase por el que, renunciando a su propia voluntad, acepta la del Padre.

En torno a Pasión en besapie parecen estar los discípulos dormidos, su carne parece el pan eucarístico de la última cena, ante él parece estar el ángel ofreciéndole el cáliz, la sangre parece brotar de su angustia interior ("estando en agonía, oraba más intensamente, y era un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra") y no de las espinas de la corona, y a lo lejos parecen oírse los pasos de Judas y de la turba con linternas, antorchas, palos y espadas que viene a prenderlo.

En Pasión la perfección del detalle se pone al servicio, no del realismo como se suele decir, sino de lo conceptual. No tengo al Señor de Pasión por una obra realista. En realidad, ninguna de nuestras grandes imágenes lo es. En ellas, en las que son verdaderamente fundamento de nuestra Semana Santa, la pasión está representada siempre a la luz de la resurrección. El Amor, Buena Muerte o el Calvario no están muertos; por el contrario, en ellos la muerte está vencida. En el Cachorro la agonía se abre a la ascensión. En el cuerpo vencido del Gran Poder, tan visible la derrota, se transparenta la victoria de la víctima -el Gran Poder de Dios, nada menos- sobre sus verdugos. En Pasión, Señor del hágase, silencio esculpido, abismo de Dios hundido hasta el centro de sí mismo para clamar desde lo hondo antes de darse a la cruz, pan eucarístico con forma humana, cordero dispuesto para el sacrificio, está simbolizada toda la pasión, no querida, pero aceptada. Él es la oración Anima Christi esculpida.