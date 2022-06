¡Patatas fritas para los Red Hot Chili Peppers en Sevilla!

Un buen metre intuye con precisión el perfil del cliente en cuanto llega, saluda y se sienta en la mesa. Los años de oficio del torero le permiten intuir la evolución del toro en cuanto sale por los chiqueros, valga el ejemplo. Muchos recordarán a Romero cuando arqueaba la ceja y miraba de reojo al burel recién salido de los toriles. Sabíamos ya por el gesto del camero si le iba a echar ganas o no. Pues algo así ocurre en la hostelería. El que lleva años expuesto al público adivina con rapidez quien viene a gastar, quien a dejarse ver y quien a calentar asiento con el mínimo consumo.

El mediodía del sábado se sentaron cuatro tipos de aspecto zarrapastroso, desaliñado o desenfadado (cada cuál escoja el calificativo que le plazca, que ya sabemos que sufrimos la España de los ofendiditos) en la cotizada terraza de Robles, en la calle Álvarez Quintero, esa que tiene derecho a Giralda. Hubo en el negocio quien salió con celeridad a echar a un vistazo porque todo indicaba que los cuatro tipos respondían a esos clientes que te hacen un ‘sinpa’ en menos que canta un gallo (de Morón). Pero, oh, traían dos escoltas que impedían que nadie se les acercara. Resultaban ser famosos. Nada menos que los Red Hot Chill Peppers. Y no diga usted que no los conoce porque quedará malamente. La comanda fue la mar de fácil: patatas, muchas patatas fritas. “Olive oil”. Patatas y más patatas fritas. Carbohidratos por un tubo. Menos mal que el bueno de Pedro Robles salió y les sugirió con éxito que probaran la ensaladilla, el ceviche y pescado frito. Firmaron en el libro de honor, se marcharon muy satisfechos al hotel no sin antes dejar encargadas las viandas para el avión particular que los llevaría de retorno desde el aeropuerto de San Pablo, que para eso Robles tiene licencia para operar como tabernero en varios aeródromos españoles. De nuevo un menú sencillo a base de sandwiches, muchos sandwiches. Nada de mariscos, que eso es cosa de futbolistas en el taco. ¡Las apariencias engañan! Vivimos en una sociedad donde hace tiempo que los camareros van mejor vestidos que los clientes, el pantalón largo está en extinción, el usted se usa casi como arma arrojadiza y el palo de nata se considera postre de calidad.

Si no llega a intervenir Pedro, los viejos rockeros acaban más hartos de patatas que aquellos sevillanos de los años ochenta que hacíamos cola en el Dulio de la calle Velázquez. Por cierto, que muchas franquicias en Sevilla, pero cuando vienen de fuera se busca lo auténticos. Aunque sea para patatas fritas. Fritas con olive oil.