Lapatria es la mujer que acaba de recorrer varios metros de una calle bulliciosa para encontrar una papelera y tirar una colilla. La patria es el joven que no ha salido de marcha esta noche -aunque la puñetera tesis le tiene ahogado- porque ha ido a echar una mano a recoger enseres y víveres para los refugiados, hoy ucranianos ayer sirios. La patria es el hombre que se ha parado un rato para aupar a su niña y que huela el azahar que acaba de explotar en los naranjos de Sevilla, con ese olor (mátame camión) embriagador. La patria es ese voluntario que ha colaborado en una exposición de enseres cofradieros por el solo placer de ver esa exhibición de belleza, pocas expuesta vista así, apeada de los pasos y los altares. La patria es la chelista que ha montado una orquesta de mujeres y sigue rebuscando en las emociones de Clara Schumann, ensayando día tras día, para que no muera su música que es la memoria. La patria es el activista, al que le duelen las pestañas ya, único lugar donde no le ha llegado la artrosis septuagenaria, que acude a su asociación para buscar los restos de aquellos desparecidos que el golpe, la guerra y la represión enterraron en el olvido y que lo hace sin rencor, con sentido ecuánime de la justicia. La patria es la historiadora que lleva años buscando un dato probado para demostrar que un hecho es cierto y no fruto de la imaginación popular o de los que resultaron vencedores y reescribieron la realidad a su conveniencia. La patria es la abuela anticipándose al calendario y haciendo torrijas, con vino que no leche, como le gustan a la familia. La patria es el abuelo que le cuenta ciento una veces el mismo cuento a su nieta porque solamente le gusta ése. La patria es la amiga que ha acompañado a una mujer a la sesión de quimioterapia y le ha comprado un pañuelo precioso y barato en un mercadillo que se ha topado por el camino. La patria es quien te deja pasar delante de la puerta, seas hombre o mujer, mayor o joven, morena o albina, alta o baja, hables en su lengua o en alguna otra de interminables y caprichosas consonantes. La patria es quien hace la vida vivible, en cada uno de los grandes o pequeños gestos que hacen que habitar el mundo no sea tan doloroso, en momentos extremos, pero tampoco incómodo ni áspero en los detalles. La patria es aquel que cuando alguien le pide disculpas por meter la pata no continua la afrenta, sino que las acepta y quita importancia al lance. La patria es el jefe que da una mala noticia sin escurrir el bulto, mirando a los ojos con respeto. La patria son los miles de ciudadanos que nunca llamaran antipatria a quien es diferente. La patria es esa niña que en plena guerra le ofrece un bocado de su merienda a un reportero. La patria es ese reportero que se juega la vida. La patria es un lunes sin gritos que no sean de júbilo ni llantos que no tengan consuelo.