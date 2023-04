ESTE es el relato que ha escrito Pedro Sánchez para los meses venideros: mejora notable de la economía y el empleo, el escaparate de la presidencia semestral de la Unión Europea, el independentismo ha dejado de dar la lata, Yolanda Díaz es la fiel compañera que elimina las aristas de Pablo Iglesias, ERC y Bildu no nos abandonan por miedo a un Gobierno del PP, el electorado más centrista se asusta ante la inevitable alianza de Feijóo y Abascal... Por tanto, aunque no gano las elecciones generales, yo, Pedro, formo otro gobierno de coalición (PSOE-Sumar) y me impongo a la mayoría relativa del PP. Otros cuatro años en la Moncloa.No está mal visto el cuadro. Puede convertirse en realidad y que todas estas piezas acaben encajando en el puzle, por seguir la expresión usada por Sánchez en referencia a Yolanda Díaz y Sumar. O no. Puede que algunos de estos procesos, o todos, por complejos y cambiantes, no se sometan así como así a los designios y augurios del presidente de Gobierno.

Veamos algunas posibilidades. La situación económica aún es peor que antes de la pandemia y la guerra (¿qué me dicen de la inflación, principal generadora de pobreza, desencanto y rechazo a los gobernantes?). La ingeniosa Operación Yolanda, tendente a destruir a Unidas Podemos, parece que va bien porque Iglesias ya sabe que no va a tener un trato preferente por parte de la nueva lideresa y se niega a suicidarse pactando en un plano de igualdad con los Errejón, Colau y Baldoví (más que nada, puestos en las listas y recursos en campaña). Su destino es languidecer maldiciendo la hora en que lanzó al estrellato a su pupila: le salió rana, o sea, independiente y respondona. Pero, mientras muere y no muere, Podemos restará votos a Sumar. Cualquier división en la izquierda radical daña el proyecto continuista de Pedro Sánchez. Recuerden Andalucía: las dos candidaturas de este “espacio” sacaron 5 y 2 escaños en 2022 (en 2018, cuando fueron juntas, 9). Pensemos en las generales: hay más de veinticinco circunscripciones electorales con 5,4 ó 3 escaños. Casi todos serán para PP y PSOE, por este orden, y Vox superará en los últimos a una izquierda radical escindida y a garrotazos. Una última reflexión: lo mismo la entronización de Yolanda por Pedro acaba convenciendo y atrayendo a votantes progresistas desencantados con el sanchismo y abstencionistas y perjudicando al PSOE.A ver si este relato de diseño va a acabar siendo como el cuento de la lechera...