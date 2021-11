Periodismo: Patrimonio de la Humanidad

Hace apenas unos días, nos sorprendía la noticia de un señor que afirmaba haber salido de un coma que duró más de 35 años. Toda España estuvo expectante a sus declaraciones. Queríamos saber lo que sintió cuando volvió a verse reflejado en el espejo y cómo consiguió adaptarse a los cambios que habían acontecido durante las más de tres décadas que estuvo "confinado" en una cama.

Todos los canales por los que hoy en día se "cuela" la información en nuestro día a día, dieron cobertura a un hombre que daba gracias a la vida, a los médicos y a su mujer, "que ha sacrificado su juventud" por él. Y escuchábamos cómo hacía un recorrido por aquellos años en los que sus recuerdos quedaron instalados para siempre.

Manel Monteagudo se llama el hombre y éste es el resumen de una historia en la que pronto algunos empezaron a descubrir contradicciones. Saltos en los años que no tenían nada que ver con los que había mencionado en otras de sus intervenciones, y que empezaron a poner en duda la veracidad de una historia que a todos nos hubiera gustado que fuera cierta.

Y es que vivimos tiempos en los que las buenas noticias escasean y ésta podría haber sido la entrada triunfal a unas fechas en las que estamos predispuesto a que todo sea mucho más amable.

Pero no. No ha sido así y nos hemos topado con una realidad en la que el periodismo ha caído, de nuevo, en la gran trampa. Una trampa en la que tiene que pedir perdón, volver sobre los pasos, rectificar y, finalmente, recibir una buena reprimenda porque se ha creído infalible.

El periodismo, aunque muchos lo pongan en duda, es algo muy serio. Tan serio que es un derecho fundamental que está reconocido a nivel internacional y que queda recogido en nuestra Constitución y que como tal, debe mostrar su solidez a la hora de informar y de ofrecer una información contrastada. Y he aquí la gran debilidad del periodismo y la brecha por la que sus enemigos lo ponen en duda.

Una brecha que poco a poco va aumentando y es que la práctica tiene que ser el resultado de una teoría que, desde que el periodismo es periodismo, se lleva haciendo porque cuando lo que se escribe es cierto y veraz, nadie, absolutamente nadie, lo puede cuestionar.

Esto podría quedar en una mera anécdota si no fuera porque la gravedad de una realidad cada vez más común (no se contrasta, no se acude a las fuentes y se vulnera el derecho a la intimidad), abruma y cerca a una profesión que tiene que ocupar el papel que le corresponde.

El periodismo debe ser objetivo, maduro, responsable, humano, independiente, verdadero y preciso. Y aunque vivamos inmersos en un constante y permanente cambio, no podemos dejarnos llevar por un buen titular o por un tuit de alguien anónimo.

Debemos hacer un buen examen de conciencia y no tener miedo a encontrar nuestras debilidades, porque sólo volviendo a los principios del periodismo, será lo único que devolverá la confianza en una profesión que debería ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.