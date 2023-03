LE llaman literatura de anticipación. La de Julio Verne, por ejemplo, que adelantó la llegada del hombre a la Luna. Pero no sólo se trata de escritores visionarios más o menos acertados, sino de autores que han expresado un anhelo humano muy antiguo, tanto como la propia existencia de esta especie. Desde los albores de la civilización, el sapiens ha soñado con construir máquinas, artefactos que, en un principio, le librasen del esfuerzo manual; después, que le proporcionasen una fuerza mayúscula más allá de las magnitudes humanas y, por último, que le ayudasen a pensar o que le dieran compañía. Pinocho, Frankenstein, Hal 9000, los autómatas que Felipe II coleccionaba en el Escorial y las leyes de los robots de Isaac Asimov son reflejos distintos de esa pulsión humana por imitar a los dioses creadores. Sólo era una cuestión de tiempo que se alcanzase, y la revolución tecnológica, ésa que vuela de modo exponencial, lo ha conseguido.ChatGPT es una avanzadilla, un Spectrum, pero ya hay conocimiento e inversores suficientes para desarrollar no la segunda, sino la cuarta versión. Y si no se hace, es porque las grandes tecnológicas están dando tiempo al mercado. Hay que encontrar los modos de monetizar antes de barrer las anticuallas. A Google, que está muy interesada en el sector, su buscador no le valdrá nada en poco tiempo, porque será el robot el que compile textos, resuma, obtenga conclusiones y las exponga de modo correcto. Podrá redactar noticias, incluso reportajes con estilo, aunque sus fuentes sólo serán las abiertas. El periodismo perdurará.Y se llegará a más. Lo que hace diez años era un sueño futurista, un robot que nos supere, será una realidad en poco tiempo, la inteligencia artificial general (AGI) es posible y la veremos. Este anhelo del sapiens se expresa en algo que pasa desapercibido, pero que revela cuáles son nuestros objetivos como especie. Se construyen robots con forma humana, no son esferas ni cubos superpuestos ni patrones fractales, se hacen a nuestra imagen. Cabeza, torso, manos y ruedas o piernas para moverse. El único secreto que aún no hemos conseguido desvelar es el de la conciencia. O consciencia, que sería más correcto. ¿Dónde reside esa certeza de que yo soy quien escribe, quien piensa y el que teme, pero anhela, la llegada de una humanidad robotizada? Es un misterio, pero también quedará resuelta, algunos autores como Roger Penrose, Nobel de Física, sostiene que la conciencia surge de un efecto cuántico dentro de las neuronas, un proceso que no podrán reproducir las máquinas. Lo que nos hace únicos. Hasta que llegue el ordenador cuántico.