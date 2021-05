Pintoresca la prueba de los veladores

Imagen sorprendente la del martes en la Magdalena con la plaza recién abierta al peatón y ya con veladores incluso antes de que funcione el motivo. De siempre, el bar nació antes que el velador, que esto no es como lo del huevo o la gallina, que nadie sabe qué es lo que fue antes. El velador se instala tras la apertura del negocio que lo justifica, eso es lo habitual, pero es que lo habitual es ya como eso de la nueva normalidad que nos intentan meter con calzador. La plaza de la Magdalena ya está peatonalizada, ya no se llega al centro en autobús desde Los Remedios ni Triana y en ella van a abrirse dos hoteles de alta gama. Y resulta que el que abrirá en la esquina de Rioja ya ha dicho, como Fraga cuando Vitoria, "la calle es mía" y tomó la vía mediante la instalación de sus veladores. Seguro que no fue más que una prueba, pero, caramba, ¿qué es lo que había que probar?