Entre pitos y flautas, dimes y diretes y me estoy yendo, pero no termino de irme, Sevilla se va a llevar más de medio año sin un alcalde a plena dedicación. Desde que la pasada primavera Juan Espadas anunció que sería el candidato socialista a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del próximo año y el líder de su partido, su permanencia en el Ayuntamiento ha tenido mucho de impostura y eso, inevitablemente, ha tenido efectos tanto en la marcha de los asuntos municipales como en la propia proyección pública, en Sevilla y fuera de Sevilla, del todavía alcalde. Al final, no ha estado a tiempo completo ni en un sitio ni en otro. Esto, por un lado, ha lastrado la actuación de un gobierno local que se sabía en precario, más pendiente de las quinielas sobre la sucesión que de atender las urgencias de una ciudad de setecientas mil almas que no está pasando, precisamente, sus mejores años. Y, por otro, el hecho de que permaneciera al frente de la capital de Andalucía le ha impedido parecer en el conjunto de la región como el líder de la oposición a Juanma Moreno y la encarnación de un proyecto político alternativo con la suficiente fortaleza como para cambiar el signo de las cosas en el Palacio de San Telmo.

Por fin esta semana, Juan Espadas ha puesto fechas a su desenganche de Sevilla, precipitada finalmente porque alguien no se leyó bien la ley, y ha designado como sucesor al que lo era ya, de hecho, desde el comienzo de este larguísimo y en muchos aspectos incomprensible proceso. Antonio Muñoz será, en un par de semanas, el primer alcalde de Sevilla que asume el cargo a mitad de mandato y sin haber encabezado la lista electoral de su partido. Por delante va a tener poco más de un año para ganarse el derecho a repetir en las elecciones de 2023, algo que no tiene garantizado porque mucho tendrá que decir Pedro Sánchez y la cúpula nacional de su partido cuando llegue el momento. Pero si no ocurren grandes contratiempos o las encuestas pronostican una debacle sin precedentes, lo más probable es que termine siendo él el que se enfrente a José Luis Sanz en un duelo de incierto resultado.

Aun así, Muñoz lo tendrá bastante mejor en las municipales que Juan Espadas en las autonómicas. El candidato socialista ha dejado pasar muchos meses sin serlo de forma efectiva. Eso le ha dejado todo el terreno libre al actual presidente de la Junta y bastante también al aspirante municipal del PP. Al que va a ser dentro de unas semanas alcalde de Sevilla le tocará hacer que se note de forma rápida que esta etapa de sillón vacío queda definitivamente atrás y que la ciudad está de nuevo con alguien en el puente de mando.